Coronavírus: casos confirmados sobem para 15 em Goiás

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou nesta quinta-feira (19/3) que o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás subiu para 15. Destes, sete são em Goiânia, dois em Anápolis, três em Rio Verde, um em Aparecida e um em Jataí. Um dos casos confirmados nesta quinta-feira (19/3) ainda está em análise para obter informações sobre a localidade do infectado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as três novas confirmações de quinta-feira (19/3) vieram de testes realizados em laboratórios da rede privada. Além disso, os casos suspeitos subiram de 230 para 303, uma diferença de 73 casos em um dia. Ainda não há registro de mortes no estado.

Alguns casos suspeitos estão nas cidades de Colinas do Sul, Niquelândia, Minaçu, Uruaçu, Jaraguá, Rio Verde, Jataí e Anápolis. A SES monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros.

Após a confirmação dos primeiros casos, o governo do estado decretou uma série de medidas para evitar o avanço da Covid-19, com isso, aulas foram suspensas; comércios e shoppings fechados; bares, restaurantes e academias também fechados; além de outras medidas.

Coronavírus: com o aumento de casos confirmados em Goiás, goianos devem se prevenir ainda mais

Com a confirmação de casos do coronavírus em Goiás, o governo estadual divulgou uma série de ações higiênicas que podem ajudar os goianos a prevenirem o contágio. O governador Ronaldo Caiado (DEM), que também é médico, ressaltou que a principal recomendação gira em torno dos cuidados pessoais. “Se tivermos o cuidado de seguir as regras, vamos diminuir a incidência do vírus em Goiás”, reforçou.

A melhor forma de prevenir o contágio é: