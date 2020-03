Coronavírus: HUGO alerta para dificuldade de cumprimento de protocolos

O Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz, O Hugo, em Goiás, enviou recentemente um comunicado em caráter emergencial à Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) alertando para as atuais condições da unidade e solicitando providências. O hospital está preocupado com o desabastecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e luvas, além de álcool em gel, em sua unidade, e relatou dificuldades em cumprir os protocolos de segurança contra o coronavírus na realidade em questão.

O hospital, assim como outras unidades, enfrentam dificuldades para manter estoques de equipamentos para seguir as recomendações de segurança contra o vírus causador da Covid-19, e enfrenta abusos de fornecedores com aumentos abusivos de preços.

A unidade frisa que ainda possui estoque dos equipamentos necessários, como luvas, máscaras descartáveis, álcool em gel e capotes, mas que está preocupada com a possível faltas desses itens. Conforme o hospital, nos próximos dias será necessária a aquisição dos EPIs e os fornecedores já apresentam alteração dos valores cobrados anteriormente. A máscara cirúrgica, antes de decretada a pandemia, era encontrada no mercado a R$ 1,40. Já na última quinta-feira (19/3) estava cotada pelo departamento de compras do hospital a R$ 35,00. As máscaras descartáveis antes compradas por 0,08 centavos, estão sendo vendidas agora por R$ 2,20, o que corresponde a aumento de 2.650%

Em um comunicado enviado à SES-GO, a diretoria do Hugo solicitou providências e orientações no sentido de acionar as autoridades competentes para coibir esse abuso e até buscar alternativas para suprir essa demanda imediata.

Medidas de segurança contra o coronavírus já foram adotadas pelo Hugo

Na última quarta-feira (18/3), o Hugo adotou várias medidas para barrar avanço da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Entre essas medidas estão a diminuição dos dias de visitas e trocas de acompanhantes. Além disso, visitantes com sintomas similares a resfriados também podem ser proibidos de entrar na unidade de saúde. As mudanças entram em vigor nesta quarta-feira (18/3).

Segundo a portaria baixada pelo Hugo, as visitas a pacientes internados serão limitadas a apenas três dias da semana, sendo às terças, quintas-feiras e domingos. A mudança é válida tanto para pacientes que estão nas enfermarias quanto para os que estão internados nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs). Além disso, poderá entrar um acompanhante por paciente por dia.

Ainda conforme a determinação, na recepção social os colaboradores estão orientados a redobrarem a atenção com pessoas com sintomas similares a resfriados. A partir desta quarta-feira (18/3), a supervisão está autorizada a vetar a entrada de visitantes e acompanhantes nessas condições.