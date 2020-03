Passe Livre Estudantil e Jovem Aprendiz estão suspensos; entenda

Por decreto do governo estadual, o Passe Livre Estudantil de todos os alunos beneficiários da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis foi suspenso. A decisão veio após a suspensão das aulas do ensino regular de todos os níveis, na rede pública e privada, durante o período de 15 dias. O programa Jovem Aprendiz também teve as atividades presenciais canceladas.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou nesta quinta-feira (19/3) que o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás subiu para 15. Destes, sete são em Goiânia, dois em Anápolis, três em Rio Verde, um em Aparecida e um em Jataí. Um dos casos confirmados ainda está em análise para obter informações sobre a localidade do infectado. Além disso, os casos suspeitos subiram de 230 para 303, uma diferença de 73 casos em um dia. Ainda não há registro de mortes no estado.

Como funcionará a suspensão do Passe Livre Estudantil?

O cartão do Passe Livre Estudantil será bloqueado pelo período da quarentena. A medida foi determinada pela Portaria nº 97/2020 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Superintendência da Criança, Adolescente e Juventude. São 85 mil estudantes contemplados pelo benefício em todo o Estado.

Conforme o comunicado, o bloqueio se justifica pela suspensão das aulas para evitar aglomerações e diminuir o uso do transporte público com o intuito de prevenir a proliferação do novo coronavírus. Durante esse período, o atendimento presencial na sede da Coordenação do Programa Passe Livre Estudantil também está suspenso, conforme disposto no decreto 9.634/2020.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato, exclusivamente, pelo telefone (62) 3201 9748 ou (62) 983060294, que também é Whatsapp, ou ainda pelo-mail, passelivre@goias.gov.br. O horário de atendimento é das 8h às 18h, de segunda a sexta feira.

Como funcionará a suspensão do Jovem Aprendiz?

Os alunos contratados pelo programa Jovem Aprendiz não precisarão comparecer ao trabalho presencial e ao curso de capacitação, também pelo período de 15 dias. No entanto, os mais de 1,5 mil jovens beneficiários deverão fazer os cursos de capacitação por meio de aplicativo online.

Nesse o período de quarentena, o atendimento presencial também fica suspenso. Em caso de dúvidas, o atendimento passa a ser feito pelo telefone e WhatsApp (62) 98306-0294 ou (62) 3201-5304 e ainda pelo e-mail: jovemaprendiz@goias.gov.br.