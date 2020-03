Após decreto, Rodoviária de Goiânia implanta barreiras nos embarques

Após a publicação de um novo decreto estadual com medidas de restrição para contar o avanço do coronavírus no estado, a Rodoviária de Goiânia implantou barreiras para restringir o acesso às plataformas de embarque. Dessa forma, somente passageiros com bilhete de passagens podem ter acesso ao local. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas.

De acordo com o documento, assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) nesta sexta-feira (20/3), a partir da próxima terça-feira (24/3), ficam proibidos o ingresso e circulação de transporte interestadual de passageiros, público e privado, incluindo por aplicativo, em locais onde está confirmado o contágio pelo coronavírus ou em que foi decretada situação de emergência. A mesma medida vale para operações aeroviárias, proveniente de, ou com passagem por, locais que tenham casos do Covid-19.

Além de barreiras nos embarques, Rodoviária de Goiânia diz que atua de forma intensa para garantir a saúde

Em nota, a direção da Rodoviária de Goiânia diz que atua, diante da pandemia do coronavírus, “de forma intensa para garantir a saúde dos usuários e seus colaboradores.”

Leia a nota do Terminal Rodoviário de Goiânia na íntegra:

Em cumprimento ao Decreto Nº 9.639, de 20 de março de 2020, do governo do estado de Goiás, o qual acrescentou outros dispositivos, a administração do Terminal Rodoviário de Goiânia, informa que implantou barreiras restringindo o acesso às plataformas de embarque, permitindo somente o acesso de passageiros com bilhete de passagens, para evitar a aglomeração de pessoas, como forma de prevenção ao Coronavírus (Covid -19). A ação terá a duração de 15 dias. A administração ressalta que vem colaborando e atuando de forma intensa para garantir a saúde dos usuários e seus colaboradores. Para isso, adotou várias medidas preventivas na contenção da disseminação do Coronovírus. Houve distribuição de totens por todo o empreendimento com informações sobre prevenção e disponibilização de álcool gel para higienização das mãos; distribuição de panfletos com informações sobre o Covid-19; reforço na equipe de limpeza; instalação de vários painéis e banners com instruções repassadas pelo governo do estado de Goiás sobre o coronavírus, entre outras.

Decreto também proíbe entrada de novos hóspedes em hotéis

O decreto ainda prevê a proibição de toda e qualquer atividade de circulação de mercadorias e prestação de serviços, em estabelecimento comercial aberto ao público, considerada de natureza privada e não essencial à manutenção da vida. Além disso, está proibido visitar pacientes internados que foram diagnosticados com o novo coronavírus, exceto em caso de acompanhamento a crianças.

Em relação ao setor hoteleiro, não é permitida a entrada de novos hóspedes, seja em hotéis, alojamentos semelhantes, turísticos e de curta estadia. O documento ainda ressalta a proibição de reuniões e eventos religiosos, filosóficos, sociais e/ou associativos.