Caiado sobre restrições: “Terão que cumprir o decreto para salvar vidas”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), publicou um texto comovente em seu perfil no Instagram, neste sábado (21/3). Ele explica que as medidas de restrição adotadas no estado são para salvar vidas e “para que amanhã não tenhamos que ver em Goiás o que está acontecendo na Itália”. No texto, o gestor estadual reforça que mesmo quem acha ele está agindo com muita dureza terá que cumprir o decreto.

“Alguns poucos que acham que estou agindo com muita dureza, vocês podem achar. Mas terão que cumprir o decreto. Não vou admitir que alguns poucos preguem a desobediência quando se baixa um decreto para salvar vidas Goiás. Sou homem que Deus me poupou do sentimento do medo”, diz um trecho do texto.

Caiado reforça apelo: “Se hoje não tem aula nem trabalho, não é pra ir para festas, praças nem passear”

Na publicação, Caiado pede ainda para que as pessoas cumpram as restrições. Ao público mais jovem, o governador escreve: “Deixem de ser egoístas, de achar que ‘sou jovem, sou forte, o vírus vai passar por mim, mas não vou me comprometer’.

Ele completa: “Saibam que você pode ter resistência, peço a Deus e gostaria que todos tivessem, mas pense no próximo, você pode ser portador e contaminar seus pais, tios, avós. Então se você acha que tem toda essa resistência, faça o contrário. Cuide dos idosos, ajude a defender nossa população.”

Leia a declaração na íntegra: