Coronavírus: Catalão registra primeiro caso, Goiás soma 18

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) anunciou, na noite desta sexta-feira (20/3), o aumento do número de casos de coronavírus no estado de Goiás, que atualmente tem 18 casos confirmados. A Prefeitura Municipal de Catalão registrou o primeiro caso da Covid-19.

Os casos confirmados foram registrados em seis cidades goianas, sendo 9 casos em Goiânia, 3 em Rio Verde, 2 em Anápolis, 2 em Aparecida de Goiânia, 1 em Jataí e 1 Catalão. Os casos suspeitos que estão em investigação somam 506, um aumento de 203 casos em relação à última sexta-feira (19/3), quando foram divulgados 303 casos suspeitos. Não há confirmação de óbitos em Goiás.

Os dados são os que estão registrados no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Goiás. Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

Coronavírus: Catalão registra primeiro caso

Na noite desta sexta-feira (20/3), a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão anunciou o registro do primeiro caso de Covid-19 na cidade. Os casos suspeitos são 9.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Saúde, trata-se de um homem, de 28 anos, que esteve na Suíça e chegou ao Brasil neste mês e, posteriormente, foi para Catalão.

A Secretaria lista as pessoas que tiveram contato com o homem para efetuar os procedimentos de quarentena. Com isso, um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 24 anos, estão entre os casos suspeitos, que somam 9.

Amostras de influenza foram enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) e os resultados dos exames ainda estão sendo aguardados.

Com esse novo caso em Catalão, o estado de Goiás já soma 18 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Até o momento, nenhuma morte em decorrência da doença foi registrada no estado.