Corpo em decomposição é encontrado em lago de Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde da última sexta-feira (20/3), para atender uma ocorrência onde um corpo em decomposição foi encontrado em um lago de Anápolis.

Conforme informações, o corpo foi descoberto por um guarda que passava pelo parque. Ele então acionou os bombeiros, que enviaram uma viatura de busca e resgate. Quando chegaram no local, encontraram a vítima, do sexo masculino, já em estado de decomposição boiando no lago.

Policiais que atuaram na ocorrência acreditam que o corpo seria de um paciente que fugiu da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois ele usava roupas oferecidas pela unidade de saúde. A morte pode ter sido causada por afogamento.

Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) do município para identificação e perícia.

Além do corpo em decomposição encontrado em lago de Anápolis, outro foi encontrado em represa de Águas Lindas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) encontrou o corpo de um jovem vítima de afogamento na represa de uma chácara, no município de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 204 quilômetros da capital.

Os mergulhadores dos bombeiros foram acionados no fim da tarde de terça-feira (3/3), por volta de 17h30, para atender a ocorrência onde um jovem, de 17 anos, teria sumido em uma represa.

Conforme informações, o jovem entrou na represa da chácara, teria submergido e não foi mais visto. Diante disso, os bombeiros foram chamados por pessoas que estavam no local para auxiliar as buscas.

Em um trabalho rápido, os mergulhadores utilizaram a técnica de leque crescente (buscas em curvas) e localizou o corpo do jovem vítima de afogamento. O trabalho durou cerca de uma hora e meia. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).