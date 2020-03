Grande incêndio atinge fábrica de fibra, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para combater um grande incêndio em uma fábrica de fibra no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia. O incidente teve início na tarde deste sábado (21/3); mais de 20 bombeiros atuaram na ocorrência.

De acordo com informações da corporação, por volta das 14h40 as equipes do CBMGO foram acionadas para conter um incêndio em uma fábrica de fibra, localizada na Rua dos Ferroviários, Setor Esplanada dos Anicuns. Dentro do local havia bastante material de fácil combustão, o que fez com que as chamas tomassem grandes proporções rapidamente.

Bombeiros usaram mais de 38 mil litros de água para combater grande incêndio em fábrica de fibra

A fábrica estava fechada e não havia ninguém dentro. Ainda de acordo com corporação, os militares precisaram agir rápido para evitar que as chamas se espalhassem para a casa de festas que fica ao lado.

Os bombeiros utilizaram a autoescada para jogar cascatas d’água e apagar as chamas. Foram necessários mais de 38 mil litros de água para combater o incêndio. Outras nove viaturas do CBMGO e 23 bombeiros atuaram na ocorrência. O incêndio já foi controlado e os militares iniciaram os trabalhos de rescaldo.

O incidente não deixou nenhuma vítima. Ainda não se sabe o que teria provocado as chamas.

Bombeiros combatem incêndio em carro

Na noite desta sexta-feira (20/3), o Corpo de Bombeiros também atuou no incêndio em um veículo na BR-060, no distrito de Posselândia, em Guapó. De acordo com a corporação, as causas do incêndio não foram identificadas.

Também nesta sexta-feira, os militares atuaram em uma ocorrência em Anápolis, onde um corpo em decomposição foi encontrado em um lago. O cadáver foi descoberto por um guarda que passava pelo parque. Ele acionou os bombeiros, que enviaram uma viatura de busca e resgate.

Policiais que atuaram na ocorrência acreditam que o corpo seria de um paciente que fugiu da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois ele usava roupas oferecidas pela unidade de saúde. A morte pode ter sido causada por afogamento. Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) do município para identificação e perícia.