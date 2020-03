Mais dois casos de coronavírus são confirmados em Rio Verde

Durante a tarde deste sábado (21/3), o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, confirmou mais dois casos de coronavírus (Covid-19) na cidade, totalizando cinco. De acordo com ele, os dois novos casos não tem relação com o primeiro, quando uma idosa, de 61 anos, voltou de viagem a países da Europa.

Segundo o prefeito, um dos casos trata-se de uma jovem, de 21 anos, que veio de Miami, nos Estados Unidos, no último dia 16 de março. O namorado estava com ela, mas testou negativo para a doença. O outro caso é de uma pessoa que veio de São Paulo. Todos estão em quarentena.

Conforme informado pelo prefeito, é importante ressaltar que, até o momento, nenhum caso de transmissão comunitária foi registrado na cidade, pois todos vieram de outros estados e países. No total, 80 casos suspeitos estão em observação na cidade e 40 foram descartados.

O prefeito ainda informou que os três casos registrados anteriormente estão sendo monitorados e devem receber alta com cura até a próxima terça-feira (24/3). Não há registro de internações na cidade.

As novas confirmações pelo município ainda não entraram na estatística da Secretaria Estadual de Saúde. Um novo boletim atualizando os números gerais de casos confirmados deve ser divulgado no fim da tarde de hoje (21/3). Com os de Rio Verde, Goiás soma 20 casos confirmados.

De acordo com o prefeito, mais profissionais da saúde estão sendo contratados para ajudar em outros possíveis casos.

Casos de coronavírus confirmados em Rio Verde

No início da noite da última terça-feira (17/3), o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, confirmou o terceiro caso da doença na cidade. De acordo com ele, os dois novos casos tiveram contato com a primeira paciente confirmada. Em vídeo, ele reforçou que foi “determinado o isolamento domiciliar de sete dias para TODAS as pessoas que retornarem de viagens do exterior ou das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.”

“Qualquer emergência ou esclarecimento, ligue em nossa Central de Combate ao Coronavírus (64) 9 9205-2617”, escreveu ele.