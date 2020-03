PM apreende 41 mil maços de cigarros contrabandeados, em Buriti Alegre

Na manhã deste sábado (21/3), os policiais do Comando de Operações de Divisas (COD/CPR), apreenderam 41 mil maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia.

A carga foi apreendida na região Sul do Estado, no município de Buriti Alegre. A operação foi realizada após a equipe de policiais desconfiarem do comportamento de um motorista que transitava pela região. Posteriormente ele identificado como batedor.

Logo em seguida, os policiais abordaram um Hyundai, ostentando placas de Goiânia-GO. Ao realizarem a busca no compartimento de cargas, foram localizadas os 41 mil maços de cigarros contrabandeados. No total, foram 820 mil unidades de cigarros que seriam comercializados em Caldas Novas, Ipameri e Pires do Rio.

Na operação, foram presos o responsável pelo transporte e uma pessoa que foi contratada pelo valor de cem reais para fazer o batedor da carga. O carregamento avaliado em duzentos mil reais foi encaminhado para a Polícia Federal em Goiânia.

Além da apreensão dos cigarros contrabandeados, um corpo em decomposição é encontrado em lago de Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde da última sexta-feira (20/3), para atender uma ocorrência onde um corpo em decomposição foi encontrado em um lago de Anápolis.

Conforme informações, o corpo foi descoberto por um guarda que passava pelo parque. Ele então acionou os bombeiros, que enviaram uma viatura de busca e resgate. Quando chegaram no local, encontraram a vítima, do sexo masculino, já em estado de decomposição boiando no lago.

Além disso, policiais que atuaram na ocorrência acreditam que o corpo seria de um paciente que fugiu da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois ele usava roupas oferecidas pela unidade de saúde. A morte pode ter sido causada por afogamento.

Por fim, após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) do município para identificação e perícia.