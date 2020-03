Por decreto, Saneago suspende corte de água por 15 dias, em Goiás

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) anunciou a suspensão no serviço de corte de água por um período de 15 dias, em Goiás. O motivo é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A medida atende ao decreto do governador Ronaldo Caiado, publicado no último dia 13 de março.

Além disso, a Companhia ainda afirmou que vai criar um programa para renegociação de dívidas. Entretanto, ainda serão definidos os prazos e critérios para a adoção do programa.

A Saneago também suspendeu o atendimento presencial nas unidades e orienta que o contato seja feita por outros canais, como telefone, site ou aplicativo. Os servidores estão em regime de home office e revezamento.

Durante o prazo do decreto, que começou a valer desde o último dia 13 de março, a empresa vai manter os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário. Diante disso, serão realizados os serviços essenciais, sendo:

Religação de água por corte indevido;

Fornecimento de água caminhão-pipa;

Religação de água;

Parcelamento/financiamento de faturas;

Ordem de serviço de religação;

Reclamação sobre falta de água;

Reclamação sobre a qualidade água;

Reparo cavalete;

Vazamento de água;

Troca de registro de corte;

Desobstrução de esgoto;

Reposição de tampão do PV;

Instalação de Hidrômetro;

Reativação da ligação de água;

Ações emergenciais;

Retirada de entulho;

Tapa buraco.

Além da Saneago que suspendeu corte de água por 15 dias, outras medidas também foram adotadas pelo governo para evitar a contaminação do coronavírus, em Goiás

Durante pronunciamento na noite desta sexta-feira (20/3), o governador Ronaldo Caiado anunciou, uma série de medidas para amenizar os impactos econômicos causados pelo isolamento social. Entre as medidas está a abertura de crédito emergencial e condições excepcionais no fornecimento de água e energia elétrica. “O Governo de Goiás está lutando com todas as forças para proteger todos os goianos”, garantiu.

Caiado afirmou que a luta é contra um “inimigo invisível”, mas atitudes duras estão sendo tomadas para preservar vidas. “Para atravessarmos juntos esta pandemia do coronavírus, tomamos atitudes duras, às vezes incompreendidas, mas convictos de que estamos fazendo o necessário para salvar vidas”, frisou.