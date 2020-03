Setor Central de Goiânia fica sem água neste domingo (22)

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) anunciou que o Setor Central de Goiânia ficará sem água neste domingo (22/3). O motivo é a execução de serviços para adequação as obras do BRT.

Conforme informações da Companhia, para a realização da manutenção, o abastecimento será interrompido temporariamente, das 6h às 15h. Somente os imóveis que possuem caixas d´água bem dimensionadas não sofrerão os impactos da manutenção.

De acordo com previsão da Saneago, a normalização do sistema deve acontecer, gradualmente, ao longo do dia. A Companhia alerta para o consumo moderado das reservas domiciliares.

Além do Setor Central de Goiânia que fica sem água neste domingo (22), a Saneago continua executando os seguintes serviços

Após decreto do Governo de Goiás, a Companhia suspendeu o corte de água por 15 dias, mesmo de clientes inadimplentes. A medida é em decorrência da pandemia do coronavírus. Entretanto, continua executando os serviços essenciais:

Religação de água por corte indevido;

Fornecimento de água caminhão-pipa;

Religação de água;

Parcelamento/financiamento de faturas;

Ordem de serviço de religação;

Reclamação sobre falta de água;

Reclamação sobre a qualidade água;

Reparo cavalete;

Vazamento de água;

Troca de registro de corte;

Desobstrução de esgoto;

Reposição de tampão do PV;

Instalação de Hidrômetro;

Reativação da ligação de água;

Ações emergenciais;

Retirada de entulho;

Tapa buraco.

Como prevenir infeção por coronavírus

O Ministério da Saúde explica que não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. Em casos do Covid-19, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo: uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos) e uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garanta e tosse.

A melhor forma de prevenir o contágio é: