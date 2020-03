Coronavírus: concurso da Prefeitura de Goiânia é adiado

A Prefeitura de Goiânia adiou o concurso público que prevê o preenchimento de 1.531 vagas em diversos cargos para atuação nas Secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Educação e Guarda Civil Metropolitana. O motivo é a pandemia do novo coronavírus.

Até a última quinta-feira (19/3), período de abertura das inscrições, a previsão era de manter o concurso, pois não foi considerada uma necessidade momentânea da suspensão do concurso, pois as provas estavam marcadas somente para o fim de abril.

Entretanto, a decisão da suspensão foi tomada devido aos impactos econômicos causados pela quarentena do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com previsão da Prefeitura, a capital deve ter redução de 25% na arrecadação entre abril e agosto, o que seria em torno de R$ 306 milhões.

Então, as inscrições que já estavam abertas desde a última quinta-feira (19/3) e iriam até 8 de abril, agora estão suspensas, por prazo indeterminado. Os salários oferecidos no concurso chegam a mais de R$ 5,4 mil.

Coronavírus: veja as vagas oferecidas no concurso da Prefeitura de Goiânia que foi adiado

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Agente de Apoio Administrativo

Agente de Apoio Educacional

Agente de Serviços Operacionais

Analista em Assuntos Sociais

Analista em Comunicação Social

Analista em Cultura e Desportos Educação Física

Analista em Obras e Urbanismo

Analista em Organização e Finanças

Artífice de Manutenção Mecânica

Artífice de Serviços e Obras Públicas

Assistente Administrativo

Assistente Administrativo Educacional

Assistente de Atividades Culturais e Desportivas

Auxiliar de Atividades Educativas

Auxiliar em Saúde

Educador Social

Especialista em Saúde

Médico

Profissional de Educação II

Técnico em Saúde

Casos de coronavírus em Goiânia

Até o momento, Goiás conta com 20 casos de coronavírus confirmados, sendo nove deles somente em Goiânia. Os outros estão distribuídos em Rio Verde, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Jataí e Catalão. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde (SES), na última sexta-feira (20/3), Goiás estava com 506 casos suspeitos.