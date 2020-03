Coronavírus em Goiás: ônibus coletivos param de circular nesta terça (24)

A partir da próxima terça-feira (24/3), os ônibus coletivos param de circular em Goiânia e Região Metropolitana. A decisão foi tomada na manhã deste domingo (22/3), em uma reunião de emergência realizada na Companhia de Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC), com representantes de empresas de ônibus, Redemob e representantes dos motoristas.

O Dia Online confirmou a informação com o presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado da Costa.

Coronavírus em Goiás: CMTC explica porque os ônibus coletivos devem parar de circular nesta terça (24)

Conforme informações, as empresas alegaram não ter ônibus suficiente para atender a determinação do governador Ronaldo Caiado (DEM), onde todos os passageiros devem estar sentados durante as viagens, para evitar o contágio pelo coronavírus.

Para atender a solicitação, seriam necessários 3.125 veículos, mas as empresas contam com apenas 1.285. Além disso, outra alegação é que não há condições de colocar toda a frota na rua, pois cerca de 300 motoristas foram dispensados, pois fazem parte do grupo de risco, ou seja, com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas.

De acordo com o Benjamin Kennedy, a decisão foi tomada pois os usuários continuam com a mesma prática. “As empregas domésticas estão trabalhando. O usuário continua com o mesmo hábito de deslocamento no horário de pico. Na sexta, 16.800 idosos embarcaram no sistema. Por isso, foi tomada esta decisão”, afirmou a um jornal local.

Ainda segundo as informações, será feiro um atendimento diferenciado para os funcionários da saúde, com linhas especiais. A CMTC e as empresas, conforme informado, tentaram contato com o governador para discutir a situação e suspensão do serviço, mas alegaram que os pedidos de encontro não foram atendidos.

Além disso, a Companhia informou que 19 motoristas foram afastados por estavam com suspeita de gripe. De acordo com o presidente da CMTC, ainda não há decisão sobre quantos dias deve durar a paralisação.