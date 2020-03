Acidente com dois caminhões e um carro deixa BR-060 interditada

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro na tarde desta segunda-feira (23/3) deixou a BR-060 interditada, no perímetro urbano de Rio Verde, no sudoeste goiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um poste energizado foi derrubado durante o acidente, que aconteceu no km 387 da BR-060.

Segundo testemunhas, um caminhão que seguia no sentido Rio Verde a Jataí, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. Com o impacto, o poste caiu e ficou imobilizado sobre a pista no sentido contrário.

Em seguida, um carro de passeio freou bruscamente para não bater no poste e acabou sendo atingido na traseira por um outro caminhão. No veículo estavam quatro pessoas, um deles teve ferimentos leves.

Além disso, um outro caminhão, que seguia no mesmo sentido, acabou saindo da pista para evitar a colisão com os veículos já acidentados. Os motoristas dos caminhões envolvidos no acidente não tiveram ferimentos.

O poste está energizado e caído sobre uma das faixas de rolamento. O trecho foi interditado pela PRF e a Enel já foi acionada para fazer os devidos reparos. Conforme informações da PRF, o trânsito flui normalmente nas duas faixas que estão liberadas, sem congestionamentos no local.

Além do acidente com dois caminhões e um carro que deixou BR-060 interditada, outro deixou duas pessoas mortas

Um acidente em Abadiânia, município a 90 quilômetros de Goiânia, ocorrido na noite de segunda-feira (2/3) na BR-060, resultou na morte trágica de duas pessoas. O acidente aconteceu depois que o motorista de um veículo realizou uma conversão irregular na via e outro carro colidiu com ele. Tanto o motorista que fez a manobra, um idoso de 69 anos, quanto a passageira do veículo vieram a óbito.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tudo começou quando um veículo modelo Honda City que seguia de Goiânia para Brasília, no Distrito Federal, colidiu transversalmente com outro carro, de modelo Fiat Elba.

Ainda conforme a PRF, com o impacto entre os veículos os ocupantes do Elba, um idoso de 69 anos, que conduzia o veículo, e uma passageira, de 50 anos, foram lançados para fora do veículo, aproximadamente entre 30 e 50 metros. Outro passageiro que estava no Elba foi removido em estado grave para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

Já o condutor do Honda City informou aos policiais rodoviários federais que não teve como evitar o acidente. Ele teve apenas lesões leves. O teste do bafômetro foi realizado e o resultado foi negativo.