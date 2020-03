Alego destina R$10 milhões da nova sede para combate ao coronavírus

Após reunião entre o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Walter Carlos Lemes, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decidiu-se que a Alego irá destinar o valor de R$ 10 milhões ao governo estadual para o combate ao coronavírus em Goiás. A verba provém do duodécimo e seria usada na nova sede da Casa de Leis, que ainda está em construção.

Segundo Vieira, o dinheiro é fruto de economias feitas em 2019 e seria empregado na nova sede da Alego, localizada no Lark Lozandes. A obra foi paralisada devido a quarentena imposta no estado, por causa do novo coronavírus, e no ano passado recebeu quase R$ 13 milhões por parte da mesa diretora da Alego..

A obra está prevista para ser entregue em novembro de 2021.

Além da Alego, Câmara Municipal de Goiânia também disponibilizou recursos para combate ao coronavírus

A pandemia do coronavírus tem feito com que diversos setores e órgãos da sociedade se mobilizem para conter a propagação do vírus. Em decisão tomada na última quinta-feira (19/3), a Câmara Municipal de Goiânia disponibilizou à Prefeitura de Goiânia os recursos do Fundo Legislativo para reforçar o combate ao coronavírus. A iniciativa foi do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota).

Policarpo manifestou desejo de que os recursos do Legislativo sejam empregados na implantação do Centro de Triagem de pacientes com os sintomas do novo coronavírus, e a meta é fazer uma unidade com salas modulares.

O investimento será de aproximadamente R$ 6 milhões e poderá ficar pronta em até 20 dias. Além disso, posteriormente, a unidade poderá ser convertida em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

O Fundo de Apoio Legislativo foi criado em 2019, destinado ao depósito da parcela do duodécimo (participação nas receitas do município) não utilizada nas despesas correntes.