Aparecida de Goiânia convoca 700 profissionais de saúde contra o coronavírus

Na última sexta-feira (20/3), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia convocou mais de 700 profissionais, referentes ao último edital de credenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para reforçar as equipes da rede neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus no município.

Houve a convocação de 303 médicos, 106 enfermeiros e 273 técnicos em enfermagem. Além disso, também foram convocados psicólogos, odontólogos, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e técnicos em laboratórios, gesso e radiologia. Tudo isso antecipado devido à situação emergencial.

A lista com os nomes dos convocados pode ser conferida no Diário Oficial Eletrônico (DOE) de Aparecida de Goiânia, de 20 de março de 2020.

“Os profissionais convocados fazem parte da soma de esforços que está sendo realizada em toda a cidade e gerenciados pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus. Estamos atravessando um cenário desafiador e que requer muita coragem e responsabilidade de todos”, destacou o prefeito em exercício, Veter Martins.

O secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães enfatizou ainda que é imprescindível que a população tenha consciência da gravidade da situação e colabore, evitando de todas as maneiras possíveis a possibilidade de contágio da covid-19.

“A recomendação é ficar em casa e só sair caso seja imprescindível. Em caso de sintomas leves de gripe, disponibilizamos atendimento médico em até 48h, agendados pelo 0800-646-1599, que agora também recebe ligações via telefone celular. Só é recomendável procurar uma unidade de emergência em caso de febre e dificuldade respiratória”, disse Alessandro.

Por conta das medidas protetivas adotadas mundialmente e os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, os profissionais deverão encaminhar a documentação exigida do Edital exclusivamente por e-mail. A SMS pede que seja enviado um único e-mail, de forma legível, os documentos solicitados no edital. O prazo para o envio das documentações será até a próxima terça-feira (24).

A Secretaria esclarece ainda que neste primeiro momento os profissionais que já atuam na rede e que se encontram na 1ª lista de convocados do Edital 001/2020 permanecerão em suas atuais lotações, cumprindo suas escalas já estabelecidas, e que o prazo para a entrega dos contratos para esses profissionais se dará entre 03 e 09 de abril de 2020. Mais informações, no próprio edital.

Medidas emergenciais

Dentre as diversas novas medidas de combate e prevenção ao coronavírus, estão as que regulamentam os próprios serviços de Saúde. Como: