Após aglomeração, PM fecha distribuidora de bebidas, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) fechou uma distribuidora de bebidas, em Rio Verde, após flagrar uma aglomeração de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas.

Conforme informações, a PM recebeu uma denúncia anônima informando um local, onde pessoas estariam descumprindo do decreto estadual sobre evitar aglomeração e se juntaram para ingerir bebidas.

Diante disso, os militares se deslocaram ao local e encontraram quatro pessoas em um estabelecimento que funciona como mercearia e bebida gelada. A distribuidora foi fechada conforme decreto para evitar disseminação do coronavírus.

Os policiais então lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e fecharam o estabelecimento, por tempo indeterminado. Ainda foi lavrado autos de infrações pela equipe da pasta de postura da Prefeitura Municipal de Rio Verde.

Com decreto proibindo aglomeração, PM fechou distribuidora de bebidas, em Rio Verde, e Caiado fala sobre restrições: “Terão que cumprir o decreto para salvar vidas”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), publicou um texto comovente em seu perfil no Instagram, no último sábado (21/3). Ele explica que as medidas de restrição adotadas no estado são para salvar vidas e “para que amanhã não tenhamos que ver em Goiás o que está acontecendo na Itália”. No texto, o gestor estadual reforça que mesmo quem acha ele está agindo com muita dureza terá que cumprir o decreto.

“Alguns poucos que acham que estou agindo com muita dureza, vocês podem achar. Mas terão que cumprir o decreto. Não vou admitir que alguns poucos preguem a desobediência quando se baixa um decreto para salvar vidas Goiás. Sou homem que Deus me poupou do sentimento do medo”, diz um trecho do texto.

Na publicação, Caiado pede ainda para que as pessoas cumpram as restrições. Ao público mais jovem, o governador escreve: “Deixem de ser egoístas, de achar que ‘sou jovem, sou forte, o vírus vai passar por mim, mas não vou me comprometer’.