CMTC decide manter circulação de ônibus coletivos em Goiânia

Os ônibus coletivos não vão parar de circular a partir desta terça-feira (24/3), em Goiânia e Região Metropolitana, como havia confirmado a Companhia de Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC), neste domingo (22/3). A paralisação foi suspensa após uma nova reunião realizada nesta segunda-feira (23/3), entre representantes do governos municipal, estadual e o presidente da companhia, Benjamin Kennedy.

Ontem, em uma reunião de emergência realizada na CMTC, ficou decidido que ônibus do transporte coletivo parariam de circular a partir desta terça-feira (24/3). Conforme informações, as empresas alegaram não ter ônibus suficiente para atender a determinação do governador Ronaldo Caiado (DEM), onde todos os passageiros devem estar sentados durante as viagens, para evitar o contágio pelo coronavírus.

Leia a nota oficial enviada ao Dia Online sobre a circulação de ônibus coletivos em Goiânia

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos( CMTC ), gestora do serviço ofertado em Goiânia e mais 18 municípios integrados, informa que, após reunião com representantes do governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Iris Resende, ficou decidido que o transporte na região metropolitana da capital não vai parar, e o decreto de Lei do governo estadual, baixado na sexta-feira (20), determinando o transporte de pessoas sentadas, continua valendo. À CMTC ficou o planejamento técnico da operação visando atender a demanda de passageiros que ainda circula em terminais nos horários de pico e entrepico. Decreto de Lei de número 9.638Ficou acertado entre os gestores que este decreto de número 9.638 será regulamentado num trabalho conjunto entre CMTC e Agência Goiana de Regulação (AGR). Neste documento constarão as determinações sobre quem vai usar o transporte e o escalonamento de horário que atenda a demanda de trabalho ainda ativo nas cidades. Ação pensada para se evitar aglomerações em terminais de ônibus. Poderão utilizar o serviço de transporte todas as pessoas e trabalhadores ligados diretamente as atividades econômicas elencadas como imprescindíveis e que constam do decreto 9.633 alterado pelo decreto 9.638 do governo estadual. Idoso: Ficou acertado que o passe- livre para o idoso continuará ativo para atender a parcela que necessita de atendimento e tratamento de doenças crônicas. A Polícia Militar vai atuar na checagem desse trânsito de idosos, fazendo a orientação necessária sobre o bom uso do transporte para se evitar o contágio. Ministério Público e Defensoria PúblicaA CMTC informa que foi notificada da decisão judicial na manhã dessa segunda-feira (23) às 10h50. A notificação determina a volta da frota total de ônibus nas linhas do transporte público, a CMTC vai cumprir a determinação. Operação: A CMTC informa que a operação de hoje (23) transcorreu de forma tranquila e atendeu baixa demanda. Frota: A CMTC informa que toda a frota estará em operação e que a equipe de motoristas designada ao trabalho não pertence a grupos de risco. Motoristas com idade acima de 60 anos e/ou com doença crônica estão em férias coletivas. Equipamentos de Segurança A CMTC informa que essa negociação de equipamentos de segurança ao motorista será feita entre as concessionárias e a categoria.

Em 1ª decisão, por poucos ônibus coletivos, CMTC não tinha como atender recomendações do governo de Goiás

Além disso, a CMTC explicou que, para atender a solicitação, seriam necessários 3.125 veículos, mas as empresas contam com apenas 1.285. Foi alegado ainda que não havia condições de colocar toda a frota na rua, pois cerca de 300 motoristas foram dispensados por fazerem parte do grupo de risco, ou seja, com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas.

De acordo com o Decreto n. 9.638, de 20 de março de 2020, publicado pelo governo de Goiás, os ônibus só poderão rodar com passageiros sentados. A ordem do decreto prevalece.