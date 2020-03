Coronavírus em Goiás: sobe para 23 o número de casos confirmados

Na tarde desta segunda-feira (23/3), o Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Segundo o relatório, o Estado de Goiás já soma 23 casos confirmados. Ainda assim, não existe nenhum caso de morte devido ao coronavírus no Estado.

Enquanto isso, no território nacional já somam 1.891 casos de Covid-19. Até o momento, 34 mortes estão confirmadas. São 30 delas no estado de São Paulo (4% dos infectados até o momento) e quatro no Rio de Janeiro (1,70% dos infectados até o momento).

Todos os estados do país registram casos do novo coronavírus. Apesar disso, nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão.

Enquanto a região norte tem 3,1% do total de casos do país, a região Sudeste representa o maior percentual, na ordem de 60%.

Novo caso de coronavírus é confirmado em Aparecida de Goiânia

De acordo com Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, mais um caso de coronavírus foi confirmado em Aparecida de Goiânia. No total, dois casos foram registrados na cidade. Até a semana passada havia a confirmação de dois casos, mas a informação foi descartada pela Prefeitura, que registrou segundo somente nesta segunda-feira (23/3).

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Aparecida, atualiza o número de pessoas que testaram positivo para o Covid-19, além de casos suspeitos que estão sendo testados e casos descartados. Até às 16h desta segunda-feira (23/3), foram registrados 27 casos suspeitos, 2 confirmados e 60 descartados.

O segundo caso confirmado trata-se de um idoso, de 69 anos, que estava em viagem para a Itália. Ele foi atendido no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, mas já está em casa, estável, sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica do Município.

Já a primeira paciente que testou positivo, segue em tratamento domiciliar, isolada, e apresenta quadro de saúde estável. Ela e seus familiares estão sendo monitorados por agentes da Secretaria de Saúde do município.