Coronavírus: Governo de Goiás diz que a “situação ainda é preocupante”

O Governo de Goiás se manifestou na manhã desta segunda-feira (23/3), por meio das redes sociais, apontando que a situação no estado ainda é preocupante, entretanto, a evolução do coronavírus está sendo controlada.

Conforme informações, o contágio pelo novo coronavírus vai aumentar em todo o país, mas as medidas tomadas já estão apresentando resultados positivos e podem diminuir o número de infectados.

Em um gráfico disponibilizado no Instagram do Governo de Goiás, é possível ver a crescente dos casos, comparando Goiás com São Paulo, que apresenta o maior número de infectados até o momento, que é de 631, até domingo (22/3).

Também é possível fazer um comparativo com os números totais no Brasil, mostrando que Goiás tem apresentado uma progressão baixa em relação aos outros estados.

Veja a publicação na íntegra feita pelo Governo de Goiás através do Instagram:

Estado de Goiás está conseguindo controlar a evolução do coronavírus, mas a situação ainda é preocupante. Nos próximos dias, o contágio vai se acelerar em todo o País. Nossas medidas de isolamento social, de aumentar a retaguarda da equipe de saúde e de informar a população através de campanhas educativas já apresentam resultados positivos. Infelizmente, o número de casos é alto no Brasil e a curva continua a crescer, como mostra o gráfico. Goiás está conseguindo manter o nível baixo de contaminação e, por isso, não podemos perder o foco. Precisamos que todos façam a sua parte para controlar esse vírus! Nosso papel é cuidar um dos outros para evitar a proliferação. O nosso papel é cuidar um dos outros para evitar a proliferação. O nosso apelo continua: fique em casa.

Coronavírus: diante da “situação preocupante”, Governo de Goiás lança campanha de conscientização para manter distância

Para conscientizar a população, o Governo de Goiás, em parceria com a Fecomércio, Sesc e Senac, devolveram uma campanha para falar sobre a importância de manter a distância de quem amamos neste momento de pandemia do novo coronavírus. Veja: