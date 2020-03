Coronavírus: Regime de aulas não presenciais começa em Goiás

Teve início nesta segunda-feira (23/3) o regime especial de aulas não presenciais para todos os estudantes da Rede Estadual de Ensino do estado de Goiás. A medida atende a uma resolução do Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE), que aprovou a manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de alunos e professores nas dependências de unidade escolar, em razão da pandemia do coronavírus.

Na quarta-feira (18/3), webconfererências com os coordenadores regionais e gestores das escolas foram realizadas pelas superintendências da Secretaria de Estado da Educação de Goiás com o objetivo de orientar a elaboração do plano de ação das unidades e dialogar sobre a produção de materiais e o planejamento das atividades a serem realizadas pelos alunos.

De acordo com a pasta, coube aos gestores, coordenadores pedagógicos e ao corpo docente a elaboração do material de trabalho, bem como a definição do melhor meio para disponibilização dos conteúdos.

Videoaulas e plataformas virtuais em regime de aulas não presenciais serão adotadas contra proliferação do coronavírus

Ainda segundo a Secretaria da Educação, a maioria das escolas, cumprindo as determinações do CEE, optou pela disponibilização de videoaulas e conteúdos em plataformas virtuais e redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp. Para atender a todos os alunos, foram afixados na porta dos colégios o cronograma de aulas definido, e as listas de atividade a serem realizadas ao longo das aulas não presenciais.

Na última sexta-feira (20/03), professores e alunos utilizaram as redes sociais para compartilhar a execução das atividades propostas. O objetivo é manter registradas todas as atividades realizadas, já que as avaliações do conteúdo ministrado só serão realizadas após o retorno das aulas presenciais.

Entretanto, para as escolas que estão impossibilitadas de implementar a regime de aulas não presenciais, ficou determinada a apresentação ao CEE ou ao respectivo Conselho Municipal de Educação do calendário com a proposta de reposição das aulas referentes ao período de suspensão das aulas.