Falta d’ água afeta 40 bairros de Aparecida de Goiânia

Nesta segunda-feira (23/3), 40 bairros de Aparecida de Goiânia devem ser afetados com a falta d’ água. De acordo com a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), o sistema a produtor ETA Lajes está sem energia elétrica desde a noite de domingo (22/3).

A Companhia afirmou que, por causa da falta de energia, o abastecimento nos bairros foi afetado, mas a Enel já foi informada da interrupção para fazer os devidos reparos.

Conforme informações, o fornecimento deve ser retomado gradualmente, assim que a energia for normalizada. A Saneago solicita a compreensão dos consumidores e orienta para o uso moderado da água tratada.

Confira a nota da Enel sobre a falta de energia:

“A Enel Distribuição Goiás esclarece que equipes estão trabalhando para normalizar o fornecimento de energia na Estação de Tratamento de Água Lajes, da Saneago, em Aparecida de Goiânia. Além disso, a companhia está encaminhando um gerador para garantir o serviço enquanto os técnicos concluem os reparos. A distribuidora informa que equipes atuaram no local durante a madrugada de hoje (23), porém a rede elétrica que atende a estação de tratamento é de difícil acesso e foi necessário que os técnicos retornassem pela manhã para continuar o trabalho. A companhia ressalta que está em contato com a Saneago para prestar apoio no que for necessário e concluir o serviço o mais breve possível.

A Enel informa, ainda, que está atenta ao avanço do Coronavírus no País e não está medindo esforços para garantir a operação do serviço de distribuição em todos os estados em que atua.”