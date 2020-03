Homem é preso ao atear fogo em casa para matar ex e filhos, em Goiânia

Um homem foi preso após atear fogo em casa para matar a ex-mulher e os filhos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (23/3), no Residencial Estrela Dalva, em Goiânia. A mãe e os dois filhos foram salvos por policiais militares responsáveis pelo patrulhamento na região.

Conforme a ocorrência, os PMs sargento Roberto e soldado Ienerci passavam pela Rua Fernandes quando avistaram uma grande quantidade de fumaça saindo de uma casa. Eles também foram abordados por populares, que informaram que um homem havia colocado fogo no barracão, para matar a ex-mulher e os filhos.

A equipe policial entrou no local por um corredor de acesso ao barracão, onde encontrou a mulher e os dois filhos na sala. Os três, que estavam atordoados pela fumaça, foram retirados do local e receberam os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO).

As chamas foram controladas antes que o incêndio chegasse até a cozinha, onde estava o botijão de gás. Nas imagens é possível que a casa ficou bastante danificada pelo incêndio, principalmente os quartos.

Marido confessou ter ateado fogo em casa para matar ex e filhos, em Goiânia; ele já havia ameaçado a mulher

Durante a ocorrência, as irmãs da vítima chegaram ao local informando aos PMs que o suspeito já havia tentado matar a ex-mulher. Além disso, as testemunhas relataram ainda que com grande frequência o homem a ameaçava, inclusive, pouco tempo antes do ocorrido, teria ligado e enviado mensagens para ela, às irmãs e aos amigos.

A ex-mulher do suspeito foi até a delegacia registrar a ocorrência. Com base nas informações, a equipe que socorreu mãe e filhos, com apoio de outra equipe tática, localizou o suspeito que estava escondido em uma casa no Jardim Monte Serrat, em Aparecida de Goiânia.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, em seguida ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e depois foi apresentado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). De acordo com a Polícia Militar, o marido confessou ter ateado fogo na casa para matar a ex e os filhos, descrevendo com detalhes a ação.