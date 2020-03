Homem é preso ao tentar colocar fogo em esposa, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada neste domingo (22/3) para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde um homem foi preso após tentar colocar fogo na esposa, no Parque dos Buritis, em Rio Verde.

Conforme informações repassadas pela vítima, os dois estavam em casa ingerindo bebida alcoólica e o homem começou a ofendê-la verbalmente.

Em seguida, o autor foi até o fundo da casa, pegou uma garrafa com gasolina e começou a jogar no carro. Instantes depois, ele jogou o combustível na vítima, dizendo que a mataria.

Neste momento, a mulher conseguiu fugir para casa de um parente, de onde solicitou apoio policial. De acordo com a PM, o homem não conseguiu atear fogo na esposa devido a rápida intervenção policial.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. O homem foi preso pela prática do crime de violência doméstica.

Além do homem preso ao tentar colocar fogo em esposa, outro agrediu a mulher com um podão, também em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada na última quarta-feira (18/3) para atender um ocorrência de violência doméstica, onde uma mulher disse que foi agredida pelo marido com um podão, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

De acordo com a PMGO, a equipe foi acionada via copom para atender uma ocorrência no bairro Promissão, quando chegaram, encontraram a vítima, que informou ter sido agredida.

Segundo relatos da mulher, seu esposo a agrediu com um podão, o que teria causado diversas lesões pelo corpo. Ela ainda contou que o provável agressor estava na sua residência.

Diante disso, os militares entraram na casa e encontraram o suspeito, que contou que a mulher teria pulado o muro para entrar na residência e se cortou com um pedaço de vidro para acusá-lo de agressão.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências. O caso será apurado.