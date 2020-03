Homem é preso suspeito de invadir casa e estuprar ex, em Goiânia

Um homem foi preso suspeito de invadir a casa da ex-namorada e estuprá-la. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (22/3), no Residencial Antônio Barbosa, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a mulher conseguiu se trancar e pedir socorro.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou a vítima trancada em casa. Segundo relato, ela foi agredida e estuprada por seu ex-namorado, que invadiu sua casa durante a madrugada. Conforme a ocorrência, o homem foi preso em flagrante após retornar à casa da mulher para tentar agredi-la novamente.

Após invadir casa e estuprar ex, em Goiânia, suspeito voltou ao local para agredi-la

Após as primeiras agressões, a mulher conseguiu se trancar e acionar a Polícia Militar. O suspeito voltou até a casa da ex-namorada, pulou o muro e tentou novamente agredi-la. Neste momento, os PMs entraram na residência, resgataram a vítima e prenderam o suspeito em flagrante.

Conforme a corporação, foi necessário usar força para conter o suspeito, que estava alterado, violento e tentando coagir a vítima. Ainda de acordo com a ocorrência, na viatura o homem se auto lesionou, precisando ser algemado.

Tanto o suspeito quanto a vítima foram levados à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para as medidas cabíveis. O ex-namorado da vítima foi autuado em flagrante no âmbito da Lei Maria da Penha. O suspeito ficou à disposição da DEAM.

Homem é preso ao tentar colocar fogo em esposa, em Rio Verde

Também neste domingo (22/3), um homem foi preso após tentar colocar fogo na esposa, no Parque dos Buritis, em Rio Verde.

Conforme informações repassadas pela vítima, os dois estavam em casa ingerindo bebida alcoólica e o homem começou a ofendê-la verbalmente. Em seguida, o autor foi até o fundo da casa, pegou uma garrafa com gasolina e começou a jogar no carro. Instantes depois, ele jogou o combustível na vítima, dizendo que a mataria.

A mulher conseguiu fugir para casa de um parente, de onde solicitou apoio policial. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. O homem foi preso por violência doméstica.