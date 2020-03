Mais um caso de coronavírus é confirmado em Aparecida de Goiânia

De acordo com Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, mais um caso de coronavírus foi confirmado em Aparecida de Goiânia. No total, dois casos foram registrados na cidade. Até a semana passada havia a confirmação de dois casos, mas a informação foi descartada pela Prefeitura, que registrou segundo somente nesta segunda-feira (23/3).

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Aparecida, atualiza o número de pessoas que testaram positivo para o Covid-19, além de casos suspeitos que estão sendo testados e casos descartados. Até às 16h desta segunda-feira (23/3), foram registrados 27 casos suspeitos, 2 confirmados e 60 descartados.

O segundo caso confirmado trata-se de um idoso, de 69 anos, que estava em viagem para a Itália. Ele foi atendido no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, mas já está em casa, estável, sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica do Município.

Já a primeira paciente que testou positivo, segue em tratamento domiciliar, isolada, e apresenta quadro de saúde estável. Ela e seus familiares estão sendo monitorados por agentes da Secretaria de Saúde do município.

Com mais um caso de coronavírus confirmado em Aparecida de Goiânia, Governo diz que “a situação ainda é preocupante”

O Governo de Goiás se manifestou na manhã desta segunda-feira (23/3), por meio das redes sociais, apontando que a situação no estado ainda é preocupante, entretanto, a evolução do coronavírus está sendo controlada.

Conforme informações, o contágio pelo novo coronavírus vai aumentar em todo o país, mas as medidas tomadas já estão apresentando resultados positivos e podem diminuir o número de infectados.

Veja a publicação feita pelo Governo de Goiás através do Instagram: