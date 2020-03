Materno Infantil suspende visitas devido à pandemia do coronavírus

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, decidiu suspender todas as visitas na unidade. Além disso, também está suspensa a permanência de acompanhantes, com exceção aos menores de idade no Pronto Socorro Pediátrico, UTI Pediátrica, UCIN e UTIN. Goiás tem 21 casos confirmados da doença.

Leia na íntegra a nota publicada nesta segunda-feira (23/3).

Considerando a pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), a transmissão comunitária no país e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) suspendeu todas as visitas na unidade. Também está suspensa a permanência de acompanhantes, com exceção aos menores de idade no Pronto Socorro Pediátrico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), em razão da legalidade do acompanhamento. O HMI esclarece que tais medidas são extremamente necessárias para preservar a segurança dos pacientes e profissionais de saúde, evitando a exposição dos mesmos no intuito de evitar a propagação do coronavírus. Tais medidas seguem por tempo indeterminado.

Além de visitas no Materno Infantil, Hugo também adota restrições e veta entrada de pessoas com resfriado

O Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz, o Hugo, também adotou várias medidas para barrar o avanço do novo coronavírus. Entre essas medidas estão a diminuição dos dias de visitas e trocas de acompanhantes. Além disso, visitantes com sintomas similares a resfriados também podem ser proibidos de entrar na unidade de saúde. As mudanças estão em vigor desde a última quarta-feira (18/3).

Segundo a portaria baixada pelo Hugo, as visitas a pacientes internados serão limitadas a apenas três dias da semana, sendo às terças, quintas-feiras e domingos. A mudança é válida tanto para pacientes que estão nas enfermarias quanto para os que estão internados nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs). Além disso, poderá entrar um acompanhante por paciente por dia.

Ainda conforme a determinação, na recepção social os colaboradores estão orientados a redobrarem a atenção com pessoas com sintomas similares a resfriados. A supervisão está autorizada a vetar a entrada de visitantes e acompanhantes nessas condições.