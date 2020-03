Médicos goianos podem realizar consultas virtuais durante pandemia do coronavírus

Devido à pandemia do coronavírus, o Conselho Federal de Medicina (CFM) permitiu, em caráter de excepcionalidade, o uso de telemedicina para atendimento de pacientes. A medida vale apenas enquanto durar o combate à Covid-19.

De acordo com o ofício, os profissionais da saúde atuem realizando teleorientação (para orientar e encaminhar pacientes em isolamento), telemonitoramento (monitoramento de condições de saúde de pacientes) e teleinterconsultas (troca de informações entre médicos).

O nutrólogo Ribamar Cruz comemora a decisão do conselho e a considera “sensata e eficaz”. “Com isso, as pessoas não precisarão sair de casa para se consultar, o que pode minimizar os efeitos da epidemia no Brasil. Além de proteger tantos os médicos, quanto os pacientes”, explica.

Ribamar Cruz conta que precisou adiar as consultas de seus pacientes com o avanço da pandemia no Brasil. “Diante do Decreto do Governo de Goiás, eu como nutrólogo, não posso atender no consultório por 15 dias, podendo esse prazo ser prorrogado. Por isso, a possibilidade de realizar consultas por teleconferência vai permitir que eu continue acompanhando meus pacientes”, disse.

Já a terapeuta Ana Gabriela Barros, que responde ao Conselho Federal de Medicina, é adepta das consultas pela internet quando é necessário. “É claro que as consultas presenciais são, além de mais recomendadas, são mais eficazes, em algumas situações o paciente simplesmente não consegue vir até o consultório por algum fator externo e essa possibilidade ajuda muito”, destaca.

Para a profissional, para conter a pandemia do coronavírus é preciso que todo mundo faça sua parte. “A única coisa que a maioria da população pode fazer é ficar em casa. Então, se a gente pode atender um paciente sem tirá-lo de casa, principalmente os idosos, que estão no grupo de risco, nós o faremos”, fala Ana Gabriela.