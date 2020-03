Saúde de Caldas Novas aplica vacina contra gripe de ‘casa em casa’

A vacina contra gripe para idosos moradores de Caldas Novas, na região sul do estado, será aplicada ‘de casa em casa’. O comunicado foi feito pela Prefeitura da cidade, que pede calma à população, pois todos os idosos serão vacinas gradativamente. A vacinação atenderá todos os bairros da cidade e também na zona rural.

Essa medida atende a determinação do Ministério da Saúde para que se evite aglomerações, para conter o avanço do coronavírus no estado.

Leia o comunicado:

A Prefeitura de Caldas Nova e Vigilância Epidemiológica anunciam mudanças na VACINAÇÃO DOS IDOSOS contra a gripe INFLUENZA. De acordo com a Diretora Gislene Cotian, a vacinação será feita de ‘casa em casa’, em todos os bairros da cidade e também na zona rural. Por isso, mantenham à calma! TODOS OS IDOSOS serão vacinados gradativamente. AJUDEM A DIVULGAR, para que a população idosa não saia de casa! Obrigado a todos! #FicaEmCasa

A Campanha de Vacinação contra Influenza (gripe) começa nesta segunda-feira (23/3), em todo o estado. Essa primeira fase prioriza a imunização de idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A segunda fase da vacinação tem início em 16 de abril e é direcionada aos professores de escolas públicas e privadas, aos profissionais das forças de segurança e salvamento e às pessoas que vivem com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. O Dia D da campanha, para todos os grupos, ocorrerá no dia 9 de maio.

Jataí também aplica vacina contra gripe em casa

Em Jataí, na região Sudoeste de Goiás, os idosos também serão vacinados contra a gripe em casa, para que não ocorra aglomeração de pessoas, principalmente das que integram o grupo de risco. A cidade tem 1 caso confirmado de infecção por coronavírus cinco aguardando resultado.

De acordo com a Prefeitura de Jataí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, os idosos podem ligar em qualquer unidade de saúde e fornecer nome, endereço e data de nascimento para posteriormente receber a vacina. “Para o restante da população a vacinação será feita nos postos de saúde”, diz comunicado. O horário de funcionamento será das 7h às 17h.

Unidade de Saúde da Família (USF) e telefones para contato: