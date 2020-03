Sistema Fecomércio Sesc Senac realiza campanha para ajudar pessoas afetadas pela quarentena

O Sistema Fecomércio Sesc-Senac Goiás lança nesta segunda-feira (23/3), em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), grande campanha de arrecadação de alimentos para as famílias economicamente mais vulneráveis à pandemia do novo coronavírus. O objetivo das instituições é obter 50 mil cestas básicas em empresas e domicílios da capital durante o isolamento social.

O Governo de Goiás, por meio da OVG, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) coordenarão a distribuição das cestas básicas. As instituições mapearam centenas de entidades de assistência social que darão suporte para a entrega dos alimentos, com todos os cuidados para que as doações ocorram sem aglomerações de pessoas.

“O Sistema Fecomércio Sesc-Senac se uniu ao Governo de Goiás e às prefeituras, em todo o Estado, na adoção e aplicação das medidas de controle da pandemia. Sabemos que o impacto das medidas restritivas serão maiores entre as famílias com menores rendimentos”, diz o presidente da Fecomércio-GO, Marcelo Baiocchi. “Em função disso, também estamos promovendo, em conjunto, ações sociais que possam amenizar esses efeitos sobre os trabalhadores”, afirma ele.

Como doarAs cestas básicas podem ser entregues na sede da OVG (Rua T-14, 249, Setor Bueno) e na unidade do Mesa Brasil Sesc Goiás, no Jardim Guanabara (Avenida Vera Cruz, quadra 45A, lotes 1 a 7). “Todos os procedimentos de arrecadação e distribuição dos alimentos serão realizados de acordo com os protocolos de prevenção e controle da disseminação do coronavírus estabelecidos pelos governos e pelas autoridades de saúde”, afirma o diretor do Sesc Senac, Leopoldo Veiga Jardim.

O Sistema Fecomércio Sesc Senac inicia a campanha junto aos empresários do comércio, arrecadando alimentos, medicamentos e itens de higiene pessoal, que serão encaminhados à OVG e, posteriormente ao Mesa Brasil Sesc, que fará a distribuição. Para ajudar, basta entrar em contato através do telefone: (62) 3219-5180 ou pelo e-mail: atendimento@go.senac.br

O tamanho do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia ainda está sendo medido por governos e instituições financeiras, mas a previsão é que atinja com mais força as famílias de menor renda e aquelas que se sustentam por meio do mercado informal e das atividades temporárias por jornadas de trabalho. O objetivo prioritário da campanha é garantir a alimentação dessas famílias.