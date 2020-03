Vacinação contra gripe: veja novos locais para se imunizar em Goiânia

Começa nesta segunda-feira (23/3) a campanha antecipada de vacinação contra a Influenza (gripe). Nesta primeira fase serão vacinados idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A segunda fase da vacinação tem início em 16 de abril e é direcionada aos professores de escolas públicas e privadas, aos profissionais das forças de segurança e salvamento e às pessoas que vivem com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. O Dia D da campanha, para todos os grupos, ocorrerá no dia 9 de maio.

Atendendo determinação do Ministério da Saúde para que se evite aglomerações, para conter o avanço do coronavírus no estado, a vacinação em Goiânia não será realizada em salas de vacina que funcionam dentro das unidades de saúde. Foram montados postos alternativos, em locais arejados, ventilados, amplos e próximos às unidades como escolas, quadras, igrejas e outros, assim como já havia sido feito em algumas unidades da capital.

Veja onde se vacinar contra a gripe em Goiânia

Cais Campinas

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: Escola Municipal Rui Barbosa, Setor dos Funcionários

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-1930 e 3524-1932

Cais Deputado João Natal

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: Igreja Renascer, Rua 208, nº 364, Setor Leste Vila Nova

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-1826 e 3524-1827

Centro de Saúde Setor Crimeia Leste

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: Colégio Lions Clube

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-1810 e 3524-1811

Centro de Saúde “Marinho Lemos” – Negrão de Lima

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: Escola Municipal Paulo Teixeira de Mendonça

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-1815 e 3524-1816

Centro de Saúde Norte Ferroviário

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: Escola Aprender Pensando

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-1921 e 3524-1922

Centro de Saúde Vila Canaã

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: Escola Municipal Abrão Rassi

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-1645 e 3558-2826

Centro de Saúde da Fama

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: Escola Municipal João de Paula Teixeira

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-2409 e 3524-2425

CSF – Setor Leste Universitário

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: CMEI Criança Cidadã

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Endereço: Rua 218 Qd. A – 02 Lote 10, Setor Leste Universitário

Telefone: 3565-4824

Centro de Saúde Cidade Jardim (Rodoviário)

LOCAL DE VACINAÇÃO IDOSO: CEPI Dr Antônio Raimundo Gomes da Frota

Horário de Funcionamento da sala de vacina: 8h às 17h

Telefones: 3524-1955 e 3524-1956

Acesse aqui a lista completa de locais para vacinação contra a gripe. Os dados foram disponibilizados pela Prefeitura de Goiânia, conforme o Distrito Sanitário de cada região da cidade.

Vacinação contra o sarampo está temporariamente suspensa

Conforme comunicado da Prefeitura de Goiânia, o Ministério da Saúde determinou também a suspensão da Campanha de Vacinação contra o sarampo e a suspensão temporária de vacinação de rotina em todas as unidades de saúde até o dia 16 de abril.

Todas as medidas levam em consideração as orientações para evitar a aglomeração de pessoas e a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara que todo o território nacional encontra-se em transmissão comunitária com o Covid-19.