3 dicas para cuidar da saúde e praticar exercícios em casa

Se você está se perguntando como cuidar da saúde e praticar exercícios em casa durante a quarentena, saiba que muita gente já resolveu seu problema. Afinal, academias e estabelecimentos voltados para autocuidado e bem-estar estão desenvolvendo uma programação especial em suas redes sociais. Tudo para você ficar em casa neste período de isolamento social e ajudar a conter a expansão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ou seja, são dicas de saúde, exercícios físicos e atividades para tornar a rotina mais interessante e driblar o sedentarismo. Assim, essas informações viram posts compartilháveis, projetos integrados na internet e as já tradicionais lives. E sim… praticar exercício em casa vai ajudar e muito a diminuir a ansiedade.

Vale lembrar que, em Goiás, academias e comércio não essencial estão fechados desde a última quinta-feira (19/3). O decreto que restringe o funcionamento vale por 15 dias. Evitar aglomerações, mesmo em parques e locais abertos, é uma das medidas para conter a velocidade de propagação da Covid-19, uma síndrome respiratória causada por uma nova variação do coronavírus. Portanto, o quanto puder, fique em casa!

1. Projeto Saúde Transmissível

O espaço Mandala do Ser, de Goiânia, criou o projeto Saúde Transmissível, repleto de conteúdos para você se sentir melhor durante o período de isolamento social. São duas lives diárias, às 9h e às 20h, transmitidas pelo Instagram no perfil @mandaladoser. Pela manhã, tem sempre uma receita simples para aumentar a imunidade. Já à noite uma nova prática de yoga, que além de ser um ótimo exercício para fazer em casa também ajuda a colocar a saúde mental em dia. As duas lives ficam disponíveis por 24h. Também vale conferir as dicas disponíveis no feed. Além disso, a partir da semana que vem será possível fazer compras on-line de produtos naturais, do café e de parceiros produtores locais.

2. Projeto Treine em casa

A rede de academias Smart Fit está com unidades fechadas em todo País por causa da pandemia de coronavírus. Porém, criou o projeto Treine em Casa, disponibilizando treinos guiados e com objetivos específicos em formato de vídeo em um site, além de conteúdos para as redes sociais. Diariamente, há lives com horários divulgados nos Stories do Instagram, que promovem atenção à saúde física e também mental. Nesta terça-feira (24/3), por exemplo, houve um bate-papo sobre ansiedade. Fique atento também às dicas de alimentação saudável disponíveis no feed.

3. Dance muito com Fit Dance

Vai dizer que não é divertido tentar aprender a coreografia de um dos hits do momento? O canal do Fit Dance no Youtube tem mais de 12 milhões de inscritos e o que não falta é opção para você praticar exercícios em casa. Dançar na sala, aliás, é um ótimo um programa para todo mundo que está em isolamento social junto com você se divertir um pouco! Vários vídeos têm celebridades como convidados e também o Fit Dance Kids, com coreografias pensadas para crianças. Mas, neste último caso, trata-se de um conteúdo exclusivo para assinantes do canal.