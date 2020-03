Aplicativo “Prefeitura 24 Horas” contra o coronavírus

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia e da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, colocou a disposição da população duas novas opções no aplicativo “Prefeitura 24 horas” como medidas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

O objetivo é contar com o apoio da população para evitar e combater à aglomeração de pessoas, assim como a abertura de comércios, indústrias, feiras, eventos e demais estabelecimentos que tiveram o funcionamento suspensos pelos Decretos Governamentais. (confira a lista aqui)

Por meio das opções, de forma ágil e com poucos cliques, o cidadão poderá contribuir com o Poder Público no combate contra disseminação do coronavírus (Covid-19). Para isto bastará acessar o aplicativo (disponível nas lojas de aplicativos das plataformas android e IOS)e selecionar as opções “COVID-19 – Aglomerações”, quando identificado pelo cidadão os locais com possíveis aglomerações de pessoas, e “COVID-19 – Estabelecimento Aberto”, quando identificado pelo cidadão os estabelecimentos abertos sem autorização. A denúncias podem ser realizadas de forma anônima.

Veja como é fácil:

1 – Acesse o aplicativo Prefeitura 24 horas em seu smartphone (lembrando que o acesso pode ser feito de maneira anônima)

2 – Selecione a opção que desejar, sendo para denúncia de aglomerações ou estabelecimento aberto

3 – Descreva sua solicitação, insira uma imagem se desejar e pontue em qual local foi encontrado a aglomeração ou estabelecimento aberto

4 – Clique em enviar e sua solicitação será direcionada diretamente à Agência da Guarda Civil Metropolitana.

Após o envio, você poderá acompanhar o andamento em “Minhas Solicitações”.