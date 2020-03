Batida entre caminhões na BR-050 deixa motorista em estado grave

Uma batida entre dois caminhões na BR-050, em Catalão, no sudeste de Goiás, deixou um dos motoristas preso às ferragens, em estado grave. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (24/3), no quilômetro 300 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia um caminhão tanque por uma estrada vicinal quando, sem a devida atenção, acessou a rodovia e foi colhido transversalmente por uma carreta que seguia no sentido Araguari-MG/Catalão.

Motorista de caminhão ficou preso às ferragens após batida em outro veículo na BR-050, em Catalão

Com o impacto, o motorista do caminhão tanque, um homem de 51 anos, ficou preso nas ferragens e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido por uma unidade de resgate da concessionária que administra a rodovia e foi conduzido à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Ainda conforme a corporação, o motorista da carreta não sofreu nenhum ferimento. No veículo, ele transportava cerca de 30 toneladas de fertilizantes que ficaram espalhadas na BR-050.

Neste momento, equipes da concessionária estão fazendo a remoção da carga derramada e o trânsito está em meia pista no sistema pare e siga.

Acidente entre caminhões e um carro deixa BR-060 interditada

Na tarde desta segunda-feira (23/3), um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou a BR-060 interditada, no perímetro urbano de Rio Verde, no sudoeste goiano. De acordo com a PRF, um poste energizado foi derrubado durante o acidente, que aconteceu no quilômetro 387 da rodovia.

Segundo testemunhas, um caminhão que seguia no sentido Rio Verde – Jataí, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. Com o impacto, o poste caiu e ficou imobilizado sobre a pista no sentido contrário. Em seguida, um carro de passeio freou bruscamente para não bater no poste e acabou sendo atingido na traseira por um outro caminhão. No veículo estavam quatro pessoas, um deles sofreu ferimentos leves.

Além disso, um outro caminhão, que seguia no mesmo sentido, acabou saindo da pista para evitar bater nos veículos já acidentados. Os motoristas dos caminhões envolvidos no acidente não tiveram ferimentos. O poste está energizado e caído sobre uma das faixas de rolamento. O trecho foi interditado pela PRF até que a Enel realizasse os devidos reparos.