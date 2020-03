Com streaming, empresa goiana atende escolas e viabiliza aulas durante quarentena

Desde que o governo de Goiás decretou a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais, abrangendo instituições públicas e privadas, como meio de frear o avanço do coronavírus, escolas de todas as partes do estado – e fora dele – estão encontrando na tecnologia de streaming a solução para salvar seus alunos do prejuízo no ano letivo provocado pela quarentena. Seguros em casa, jovens estão tendo aulas normalmente através de transmissões online executadas por empresas especializadas no ramo.

A goiana ZoeWeb é uma dessas empresas que têm se destacado num momento em que a tecnologia tem sido o melhor caminho para enfrentar a ameaça invisível do coronavírus e preservar a saúde dos alunos das redes públicas e privadas de ensino. Com mais de 100 mil transmissões ao vivo na conta, a ZoeWeb atende empresas gigantes e de renome do Brasil inteiro, como a Vivo, TV Cultura, Correio Braziliense, CartaCapital, Bradesco, Santander e até agentes públicos como o governo federal.

De acordo com Samuel Victoy, diretor da ZoeWeb, o sistema de transmissão é um jeito seguro e fácil de as escolas levarem seus conteúdos aonde e para quem quer que seja.”Tendo em vista esse período de quarentena, as escolas, e também empresas, têm buscado a tecnologia streaming, que é a transmissão ao vivo ou de videos arquivados, para ser um suporte que leva esse conteúdo com segurança para os alunos e também para os colaboradores da empresa”, explica.

Impossibilitadas de contar com aulas presenciais, escolas têm optado pela tecnologia do streaming para manter o curso das aulas

Desde que foi baixada a ordem de isolamento e fechamentos temporário das escolas, o Colégio WR, em Goiânia, foi uma das instituições que decidiu por implantar a tecnologia de streaming da ZoeWeb para continuar levando aos seus alunos o conteúdo programado.

Conforme o professor Wbio, que leciona na instituição, horários foram organizados para os professores e um quadro de aulas online foi montado para que os alunos do WR, de casa, possam continuar tendo aulas, apesar da quarentena.

“Quando ficamos sabendo que iria acontecer essa paralisação [das aulas], por conta da Covid-19, nós contratamos a empresa de streaming para transmitir as aulas online e fizemos a distribuição dos professores, com horários flexíveis. Na [última] terça-feira, fizemos um fluxo de 14 aulas ao vivo para alunos do 1º, 2º e 3º ano, e curso”, tudo de forma online, relata o professor.

Wbio está otimista, e demonstrou que a tecnologia tem suprido as necessidades do colégio. “Estamos nos adaptando à essa modalidade, até, se Deus quiser, acabar tudo isso aí [a pandemia do coronavírus”, finaliza.

Além do WR, um outro colégio que também aderiu ao streaming para as aulas foi o Arena, também de Goiânia. Para ter acesso às aulas, os alunos contam com um login, definido pelo número de matrícula. Isso permite ao colégio monitorar quem, onde e quando o aluno está assistindo às aulas e, assim, manter a eficácia do sistema de ensino por transmissão online.