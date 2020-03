Mais duas pessoas são curadas do coronavírus, em Rio Verde

O prefeito do município de Rio Verde, Paulo do Vale, na tarde desta terça-feira (24/3) divulgou em suas redes sociais que mais dois pacientes se curaram do coronavírus. Além disso, eles também receberam alta hospitalar. Com isso, já sobe para três o número de curas do novo coronavírus na cidade.

Rio Verde já registrou cinco casos da doença desde o inicio da pandemia. Com três pacientes curados, ainda restam dois em tratamento. São eles uma mulher de 21 anos e um homem de 33, todos isolados.

Até o momento, existem 40 casos suspeitos de coronavírus que já foram descartados em Rio Verde.

Por fim, ainda não existe um protocolo de como um paciente curado de coronavírus e que recebeu alta deve agir. Apesar disso, eles permaneceram em isolamento social, assim como manda o decreto do Governo de Goiás.

Sobe para 29 o número de casos de coronavírus confirmados no estado de Goiás

Na tarde desta terça-feira (24/3), o Ministério da Saúde e a Secretária Estadual de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) atualizou os números de casos confirmados de coronavírus no Brasil. O Estado de Goiás subiu de 23, número da última segunda-feira (23/3), para 29. É um aumento de 6 casos confirmados em um dia. Apesar disso, o Estado ainda não registrou nenhuma morte por causa do Covid-19.

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (15), Rio Verde (5), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (2), Jataí (1), Catalão (1) e Valparaíso de Goiás (2).

Além disso, há 1336 casos suspeitos em investigação no Estado e 220 já foram descartados.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de coronavírus confirmados no Brasil subiu para 2.201 o número. Além disso, 46 mortes estão confirmadas, sendo 40 no estado de São Paulo e 6 no Rio de Janeiro.

Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença. A região norte tem 3,7% do total de casos do Brasil. Já a região Sudeste representa o maior percentual de casos, sendo 58,1%.

Por fim, na última sexta-feira (20/3), o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país.