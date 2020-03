Orquestra Filarmônica de Goiás disponibiliza concertos de clássicos on-line

Boa parte da população está de quarentena devido a pandemia do coronavírus (Covid-19). Porém, uma das formas de passar o tempo é com música de qualidade na internet. Assim, para quem aprecia clássicos, a boa dica é conferir concertos da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG), nos canais do Youtube, gratuitos, e o melhor, de forma segura.

Para isso, foi disponibilizado um rico material que pode ser acessado on-line. Assim, são vídeos de concertos memoráveis da Orquestra e palestras com grandes pensadores brasileiros do século XXI. Inclusive, a Orquestra Sinfônica de Goiânia também está com materiais on-line.

A iniciativa se manifesta de forma solidária para promover o acesso a um conteúdo educativo, visando também a continuidade do dinamismo do trabalho da Orquestra Filarmônica, neste delicado momento de isolamento em função da Covid-19. Dessa maneira a Filarmônica busca proporcionar ao público momentos de leveza, esperança, reflexão e otimismo por meio da música por acreditar no seu poder transformador.

Além disso, os músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás, juntamente com o maestro Neil Thomson, prepararam pequenas séries on-line que envolvem entrevistas e atividades educacionais.

A ideia é divulgar pequenas séries on-line, como os Especiais OFG, que são gravações de concertos. Eles aconteceram principalmente em São Paulo, Campos do Jordão e na Sala São Paulo. Além disso, foram acrescidas falas e depoimentos de profissionais e nomes de interesse na música. Assi, tem curiosidades e informações educativas para uma apreciação mais completa da obra, bem como a interação on-line junto ao público, no momento da exibição.

Tem ainda os concertos Didáticos On-line, para todas as faixas etárias, com atividades que envolvam os elementos que compõem a música. Assim, explorando vários viés didáticos, desde a apresentação de uma peça com temática lúdica, histórias infantis, até mesmo a criação de obras inéditas desenvolvidas somente por meio da interação.

Confira a lista de conteúdos da Orquestra Filarmônica de Goiás

– Apresentação da ópera Carmen pela Orquestra Filarmônica de Goiás | Clique AQUI!

– Apresentação da ópera Carmen pela Orquestra Filarmônica de Goiás | Clique AQUI!

– Concerto para Piano e Orquestra n.1 de Rachmaninov – Performance da Orquestra Filarmônica de Goiás na Sala São Paulo | Clique AQUI!

– Orquestra Filarmônica no Palácio Itamaraty | Clique AQUI!

– Material produzido pelos músicos da Filarmônica |Clique AQUI!