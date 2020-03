Sobe para 27 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Na tarde desta terça-feira (24/3), o Ministério da saúde atualizou os números de casos confirmados de coronavírus no Brasil. O Estado de Goiás subiu de 23, número da última segunda-feira (23/3), para 27. É um aumento de 4 casos confirmados em um dia. Apesar disso, o Estado ainda não registrou nenhuma morte por causa do Covid-19.

A Secretária Estadual de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) ainda não divulgou um boletim atualizado sobre os casos do Estado. No último boletim, divulgado no domingo (22/3), havia 765 casos suspeitos.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de coronavírus confirmados no Brasil subiu para 2.201 o número. Além disso, 46 mortes estão confirmadas, sendo 40 no estado de São Paulo e 6 no Rio de Janeiro.

Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença. A região norte tem 3,7% do total de casos do Brasil. Já a região Sudeste representa o maior percentual de casos, sendo 58,1%.

Por fim, na última sexta-feira (20/3), o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país.

Para ajudar a economia goiana em tempos de coronavírus, Caiado pede a Bolsonaro reposição do ICMS

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e os demais governadores do Centro-Oeste participaram na manhã desta terça de uma reunião por videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na pauta, os governadores pediram mais medidas de auxílio no combate ao coronavírus.

Bolsonaro havia anunciado, por meio de uma rede social, um plano que prevê a transferência de R$ 85,8 bilhões para ajudar os estados e os municípios durante a crise causada pela pandemia. Momentos depois, o valor foi corrigido para R$ 88,2 bilhões.

No entanto, conforme explicado por Caiado, esse repasse, garantindo pelo Fundo de Participação dos Estados (FPE), ajuda muitos estados do Norte e Nordeste, nos quais têm cerca de 50% das arrecadações vindas do FPE. Já no Centro-Oeste o FPE corresponde somente entre 10% e 15%.