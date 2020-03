Agente prisional é detido suspeito de repassar drogas em presídio de Mineiros

Um agente prisional foi detido suspeito de repassar drogas e outros ilícitos no presídio de Mineiros, pertencente à 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Conforme informações, além das drogas, o servidor é suspeito de repassar bebidas alcoólicas e alimentos proibidos para os detentos do presídio, na noite desta terça-feira (24/3).

De acordo com a direção da unidade, o flagrante aconteceu depois que o agente apresentou atitudes suspeitas. Ele foi flagrado durante um monitoramento realizado no presídio. O agente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (PC) para as providências necessárias.

A direção abriu procedimentos administrativos internos para apurar o caso e aplicar as devidas sanções disciplinares aos destinatários. O rigor segurança da unidade é em consonância às diretrizes do Governo do Estado para a administração penitenciária.

Além do agente prisional detido suspeito de repassar drogas em presídio de Mineiros, outro tentava entrar em presídio com celulares presos em cinto, em Itumbiara

Um Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) foi flagrado, no último dia 16 de novembro de 2019, tentando entrar em presídio com celulares e outros ilícitos presos em um cinto, em Itumbiara.

Conforme informações, o flagrante aconteceu no momento que o homem, de 54 anos, passava por revista pessoal antes de iniciar o expediente de trabalho.

De acordo com a direção da Unidade Prisional (UP), pertencente à 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o vigilante apresentava atitude suspeita, o que motivou outros agentes a realizarem um revista minuciosa.

Neste momento, os ilícitos foram encontrados presos ao cinto da calça que ele usava. Entre os objetos estavam três celulares, um carregador, uma cola, três cabos USB e 10 chips de operadoras.

Diante disso, o vigilante, que estava prestes a encerrar o contrato temporário de um ano, foi encaminhado para a delegacia do município para as devidas providências.

A direção da unidade abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos aplicar as devidas sanções disciplinares aos destinatários os ilícitos, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).