Biblioteca Infantil do CCON realiza literatura encenada online

Sucesso de público na Biblioteca Infantil do CCON (Centro Cultural Oscar Niemeyer), a literatura infantil encenada pela atriz Pollyana Bento, que vem lotando o miniteatro desde fevereiro, será realizada online, durante o período de isolamento social para a prevenção contra o coronavírus.

Dessa maneira, o primeiro vídeo, com a encenação do livro “Gordon, O Gato do Celeiro”, já está disponível no canal da Secult Goiás, no YouTube. A obra de Lyndsey Amott, traduzida para a língua portuguesa e adaptada por Ruth Marschalek Nascimento e ilustrada por Marek Szal, conta a história de Gordon, o gato do celeiro, que vasculha os arredores da fazenda para solucionar o sumiço do café da manhã. Dessa maneira, o livro compõe uma coleção de histórias interativas, onde a criança vê os bichinhos se movimentando ao longo das páginas.

De acordo com o secretário de Cultura, Adriano Baldy, a ideia é adaptar para a internet tudo o que for possível. “Contação de histórias, shows, monólogos teatrais. Levaremos cultura, arte e entretenimento a crianças e adultos”, comenta o secretário.

A atriz Pollyana Bento é bacharel e licenciada pela Universidade Federal de Goiás. Atua na área teatral há 23 anos, como atriz, produtora, professora e diretora teatral, com um repertório de mais de 15 espetáculos apresentados de sua autoria e direção.

A Biblioteca infantil do CCON

A Biblioteca infantil do CCON foi inaugurada em julho de 2019 e se localiza no 1° piso do prédio principal. O funcionamento do local é de terça-feira à sexta-feira, das 9h às 17h. Nos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.

A biblioteca conta com mais de 4,6 mil títulos e aproximadamente 11 mil exemplares. Assim, reúne obras de Machado de Assis, J.K Rowling, Monteiro Lobato e Lewis Carrol. Além disso, tem títulos de autores como, Arnaldo Antunes, Julio Verne, Ana Maria Machado, Roger Mello, Ziraldo, Tatiana Belinky e outros.

O acervo é formado por livros de renomadas editoras nacionais e internacionais. Portanto, tem como foco a literatura infanto-juvenil informativa, cordel, poesia e ainda história em quadrinhos.