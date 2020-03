Casal é preso após agredir idoso para roubar R$ 500, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um casal, nesta sexta-feira (14/2), suspeito de agredir um idoso para roubar R$ 500 reais, em Rio Verde.

A prisão foi efetuada pela equipe do Tático juntamente com o Comando de Policiamento Especializado (CPE), após tomarem conhecimento da tentativa de latrocínio.

Conforme informações, as equipes tomaram conhecimento do caso nesta sexta-feira (14/2), quando foram informadas de que um casal roubou cerca de R$ 500 reais de um idoso e, para assegurar o crime, agrediu a vítima.

A tentativa de latrocínio aconteceu em um comércio no Setor Central, o casal usou de extrema violência contra o idoso, deixando-o com diversas fraturas no rosto e na costela.

Diante dos fatos, os policiais iniciaram as diligências para prender os autores. Após algumas horas de patrulhamento, a mulher envolvida no crime foi encontrada, ela estava no Setor Canaã. Em continuidade, o outro autor foi localizado no Parque Betel.

Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrada uma faca em posse da mulher. Já o homem, tentou resistir a prisão, mas não conseguiu. Os dois foram encaminhados para 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram autuados por tentativa de latrocínio e resistência.

Além do casal preso após agredir idoso para roubar R$ 500, em Rio Verde, outro foi preso por tentativa de latrocínio em Águas Lindas de Goiás

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, no último dia 20 de agosto, duas pessoas acusadas de serem os autores de tentativa de latrocínio, que aconteceu em Águas Lindas de Goiás, a 193 quilômetros de Goiânia.

De acordo com informações da corporação, as equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam, dos familiares de um senhor, de 53 anos, a informação que ele havia sido alvejado por um tiro durante um assalto, no Setor Laranjeira, em Águas Lindas de Goiás.

O senhor, que foi baleado no estômago, conseguiu informar à corporação que três pessoas, em um carro modelo Fiat Pálio, de cor vermelha, fizeram a abordagem e anunciaram o assalto. De acordo com a vítima, sem ter tempo de qualquer reação, ele foi atingido com um tiro na região do estômago. Logo em seguida eles fugiram, mas mão levaram nada.

Com estas informações em mãos, uma equipe policial intensificou as abordagens na região mencionada pela vítima. Após algumas diligências, a equipe localizou no Setor Pérola II o veículo usado na ação criminal.

Na abordagem foram identificados, Denis Renan Santos Estrela e Paloma Cristina da Silva Santos. De acordo com os presos, o terceiro envolvido no crime fugiu do local e levou consigo a arma de fogo.

As equipes intensificaram o patrulhamento para tentar localizar o terceiro envolvido no crime, porém sem êxito. Segundo a corporação, a vítima reconheceu os presos. Sendo assim, os autores foram encaminhados para a delegacia local para procedimentos legais.