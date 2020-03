Casal é preso após matar vítima com várias facadas, em Novo Gama

Na manhã da última terça-feira (24/3), um casal foi preso suspeito de matar uma vítima com várias facadas, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, através do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) e do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc).

Conforme informações, a prisão em flagrante foi em desfavor de um homem, de 24 anos, e sua namorada, de 22 anos, suspeitos de matar a vítima, de 36 anos, com vários golpes de faca.

Segundo as investigações, na última segunda-feira (23/3), os autores teriam convidado a vítima para usar drogas e foram para um local sem movimento. Quando chegaram, o casal atacou a vítima e desferiu diversos golpes de faca, principalmente na região do abdômen e órgãos genitais.

Com o objetivo de destruir as provas, os suspeitos queimaram as roupas que usaram durante o crime. A vítima não resistiu e morreu ainda no local.

Após diligências, os autores confessaram a prática do crime e apontaram o local onde haviam escondido a faca utilizada no crime. Diante dos fatos, o homem foi levado ao Presídio de Novo Gama e a mulher recolhida no presídio feminino de Luziânia, onde encontram-se à disposição do Poder Judiciário.

Além do casal preso após matar vítima com várias facadas, em Novo Gama, outro foi preso por agredir idoso para roubar R$ 500, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um casal, no último dia 14 de fevereiro, suspeito de agredir um idoso para roubar R$ 500 reais, em Rio Verde.

Conforme informações, as equipes tomaram conhecimento do caso quando foram informadas de que um casal roubou cerca de R$ 500 reais de um idoso e, para assegurar o crime, agrediu a vítima.

A tentativa de latrocínio aconteceu em um comércio no Setor Central, o casal usou de extrema violência contra o idoso, deixando-o com diversas fraturas no rosto e na costela.

Diante dos fatos, os policiais iniciaram as diligências para prender os autores. Após algumas horas de patrulhamento, a mulher envolvida no crime foi encontrada, ela estava no Setor Canaã. Em continuidade, o outro autor foi localizado no Parque Betel.

Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrada uma faca em posse da mulher. Já o homem, tentou resistir a prisão, mas não conseguiu. Os dois foram encaminhados para 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram autuados por tentativa de latrocínio e resistência.