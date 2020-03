Licença de Gustavo Mendanha é prorrogada por mais 15 dias

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), teve a licença prorrogada por mais 15 dias, por conta da pandemia do coronavírus. A decisão foi comunicada pelo neurocirurgião Francisco Azevedo, responsável pelo tratamento do político. Em relação a trombose venosa cerebral, o médico disse que o prefeito está bem, “que não ficou com nenhuma sequela cognitiva ou déficit motor, e que segue utilizando medicamento anticoagulante.”

Conforme o comunicado, “Gustavo tem seguido à risca a orientação do próprio médico.” A primeira licença médica do prefeito, de 30 dias se encerra nesta quarta-feira (25/3). Com a nova decisão, ele segue afastado até o próximo dia 9 de abril.

Com licença prorrogada, Gustavo Mendanha também cumpre quarentena em casa com a família

Ainda de acordo com a nota, Gustavo Mendanha também cumpre orientações das autoridades em saúde e está em rígida quarentena em casa com a família. Leia a nota na íntegra:

O neurocirurgião Francisco Azevedo resolveu estender a licença médica do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), por mais 15 dias por causa do momento vivido pelo país em razão da pandemia Coronavírus COVID-19. Sobre o tratamento da trombose venosa cerebral, o médico disse que o prefeito de Aparecida está bem, que não ficou com nenhuma sequela cognitiva ou déficit motor, e que segue utilizando medicamento anticoagulante. Gustavo tem seguido à risca a orientação do próprio médico e das autoridades em saúde e cumprido rígida quarentena em casa com a família. O prefeito de tem utilizado as redes sociais para se comunicar com os moradores de Aparecida. No último fim de semana, fez duas lives em sua conta no Instagram e participou de lives de amigos, como o cantor gospel Marcelo Markes. A primeira licença médica de 30 dias encerra nesta quarta-feira, 25 de março. Gustavo Mendanha deu entrada no Hospital Santa Mônica na noite de 25 de fevereiro e recebeu alta hospitalar no dia 5 de março. Entre 1º e 8 de março, esteve à frente da Prefeitura de Aparecida, o presidente da Câmara Municipal, vereador Vilmar Mariano, e desde 9 de março, o prefeito em exercício é o vice-prefeito Veter Martins, que tem coordenado juntamente com o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus COVID-19 em Aparecida de Goiânia, que tem desde o início de seu funcionamento, em 16 de março, a participação de membros da administração municipal e representantes da Câmara Municipal, Ministério Público, Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Conselho Municipal das Associações de Moradores (Camap) e hospitais da cidade.

Gustavo Mendanha foi afastado após diagnóstico de trombose

O emedebista foi diagnosticado com trombose venosa após ser internado, no dia 25 de fevereiro, no Hospital Santa Mônica. Em um vídeo, gravado após a internação, o prefeito disse que procurou a unidade médica após sentir fortes dores de cabeça.

Após os procedimentos médicos, o prefeito de Aparecida de Goiânia ficou em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o dia 1º de março. Ele recebeu alta médica no dia 5 e desde então cumpre licença para dar continuidade no tratamento, mas em casa.