Motorista de app é pego em flagrante enquanto traficava drogas, em Goiânia

Um motorista de app foi preso no início da noite da última terça-feira (24/3), em Goiânia, após ser flagrado traficando drogas. Abordado pelos policiais, o motorista tinha em sua posse embalagens de cocaína, substância essa que seria distribuída na cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão ocorreu depois que a corporação recebeu uma denúncia anônima dando conta de que um motorista de aplicativo estaria realizando tráfico de drogas nas imediações da Praça do Avião, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

Após patrulhamento na região, os policiais acabaram encontrando o veículo descrito na denúncia, um Sandero Prata, assim como seu proprietário. Ao ver que o indivíduo batia com as caraterísticas denunciadas, a equipe policial realizou a abordagem.

Em averiguação, os policiais descobriram dentro do carro uma sacola preta contendo quatro embalagens de substância análoga à cocaína, substância essa que seria distribuída em várias regiões da cidade. Diante dos fatos, o indivíduo foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Em outro caso, homem se passava por motorista de app para traficar drogas

No início de fevereiro deste ano, a Polícia Militar, por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e Canil, prendeu um homem que se passava por motorista de app para vender drogas, em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, cães farejadores encontraram uma quantidade de droga escondida em um barracão utilizado somente para o depósito da droga, no Setor Virgínia Parque, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com informações da PM na época, o homem que se passava por motorista de app foi encontrado após as equipes receberem uma denúncia anônima sobre o falso motorista de aplicativo. O homem foi localizado com aproximadamente 2 quilos de maconha prontas para distribuição.

Preso durante a ação conjunta da PM, o indivíduo já possuía duas passagens pelo mesmo crime.