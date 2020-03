MP-GO e MPF pedem barreira sanitária em aeroportos e rodoviárias

Na última terça-feira (24/3), o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendaram à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás que executem barreira sanitária com controle de entrada e saída em aeroportos, portos secos e terminais rodoviários do estado.

O pedido é que a iniciativa seja feita imediatamente, perdurando pelo prazo de 60 dias, ou enquanto houver necessidade. Além disso, o Ministério Público fixou o prazo de 48 horas para que as autoridades recomendadas informem sobre as providências adotadas.

O objetivo da medida é conter o disseminação da pandemia de coronavírus no Estado de Goiás.

Principais objetivos com a barreira sanitária

Primeiramente, o MP-GO afirma que pode ser necessário a ampliação da quantidade de profissionais da Anvisa e da Superintendência de Vigilância estadual para garantir os objetivos.

Além disso, os principais objetivos são: