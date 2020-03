Novas doses de vacina contra gripe devem chegar a Goiás na sexta (27)

Uma nova remessa de doses de vacina contra a gripe deve chegar a Goiás nesta sexta-feira (27/3). Em apenas dois dias, as mais de 340 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde para o estado se esgotaram. O esquema de vacinação “drive-thru”, inclusive, chegou a ser interrompido em Goiânia.

O secretária de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, enfatizou que a primeira fase da campanha de vacinação deve seguir até o dia 16 de maio.

De acordo com ele, o Ministério da Saúde antecipou em um mês as doses a serem aplicadas em Goiás, mas esclareceu que elas seriam repassadas em levas. Entretanto, por causa do coronavírus, a demanda pela vacina contra a gripe está alta, e atrasos no repasse das doses não estão descartados.

Em Goiânia, vacina contra gripe ao estilo ‘drive-thru’ foi adiada pela escassez de doses

Na noite da última terça-feira (24/3), a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que a vacinação contra gripe no esquema ‘drive-thru’ teve que ser adiado por falta de doses.

De acordo com a SMS, a capital recebeu até o momento apenas 87.800 doses da vacina, mas são necessárias 205.117 mil doses de vacina contra gripe para imunizar idosos e profissionais de saúde.

A SMS declarou ainda que restam 117.300 mil doses a serem disponibilizadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES) ao município nesta primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação.

Diante disso, a vacinação no esquema ‘drive-thru’, nos Shoppings Flamboyant e Passeio das Águas, precisou ser adiada e será retomada assim que novas doses sejam repassadas.

Além disso, cada um dos 77 postos de vacinação de Goiânia terá uma média de apenas 30 doses, nesta quarta-feira (25/3). Para o completo abastecimento dos postos de vacinação, a SMS solicitou à SES que disponibilizasse mais doses. No entanto, a pasta foi informada da não disponibilidade.

De acordo com a SMS, nos dois primeiros dias da campanha 74 mil e 769 pessoas foram imunizadas em Goiânia.