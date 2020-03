Rompimento de Caiado com Bolsonaro repercute nacionalmente

A coletiva de imprensa dada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), na manhã desta quarta-feira (25/3), deixou a todos em polvorosa, além de repercutir nacionalmente. Isso porque, nela, Caiado usou de duras palavras para romper com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), chegando a citar a frase “a ignorância não é uma virtude” para se referir ao chefe do Executivo federal.

O rompimento vem após o pronunciamento feito pelo presidente, na noite de ontem, terça-feira, onde ele, mais uma vez, minimizou os efeitos do novo coronavírus, causador da Covid-19, se referindo à doença como uma “gripezinha”. Na transmissão em rede nacional, Bolsonaro afirmou que “algumas poucas autoridades devem abandonar o conceito de terra arrasada” e que o “confinamento em massa” estabelecido pelos governadores deve chegar ao fim, se referindo às medidas de contenção da proliferação do novo coronavírus adotadas pelos chefes dos Estados.

Na coletiva, Caiado, que sempre foi um forte aliado e apoiador de Bolsonaro, foi categórico ao dizer que as decisões e manifestações de Bolsonaro não afetariam Goiás, mas sim o seu próprio decreto.

A repercussão do rompimento foi imediata. A revista Veja, de circulação nacional, afirmou que Caiado “ampliou o isolamento político do presidente Jair Bolsonaro em meio ao combate à pandemia do coronavírus”, e que o democrata era um “dos últimos governadores aliados ao presidente”.

Já o brasiliense Metrópoles, um dos maiores da região Centro-Oeste, destacou as palavras de Caiado em que ele diz que não vai “admitir que venha agora um presidente lavar as mãos e responsabilizar outras pessoas por um colapso”.

Em coletiva, Caiado reiterou prevalência de decreto e disse que Bolsonaro agiu com “falta de respeito”

Em seu pronunciamento à imprensa, Ronaldo Caiado reforçou que as medidas explícitas no decreto estadual foram decididas após estudos e avaliações com a equipe do governo estadual, e explicou também que problemas na economia do estado podem ser consequência, mas que serão resolvidos no momento certo.

Quanto ao pronunciamento do, agora, ex-aliado presidente Bolsonaro, o governador se referiu à sua fala, em que chamou o coronavírus de “gripezinha” de “falta de respeito.“Falar que é um resfriadindo e uma gripezinha é falta de respeito. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude”, frisou ainda, citando o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Durante a coletiva, o governador disse também que irá recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. “Cabe a mim cuidar dos cidadãos goianos”, ponderou Caiado.

Além disso, o democrata reforçou a importância de manter o isolamento social, ressaltando que se todos ficarem doentes a mesmo tempo a Saúde entrará em colapso.