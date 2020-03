Durante entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (25/3), o Governador Ronaldo Caiado (DEM) falou do desrespeito de Bolsonaro com os aliados e com a população, fazendo referência ao discurso em rede nacional proferido nesta terça-feira (24/3) por Jair Bolsonaro (sem partido).

No pronunciamento, Bolsonaro convoca os brasileiros a saírem do isolamento e voltarem à “normalidade”, além disso, também criticou o fechamento de escolas e outras medidas adotadas por governos e municípios. “Devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transporte, o fechamento dos comércios e o confinamento em massa”, disse o presidente em pronunciamento.

Ronaldo Caiado fala do desrespeito de Bolsonaro com aliados e população

Diante do pronunciamento de Jair Bolsonaro, o governador do Estado de Goiás se manifestou contrário à posição adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e enfatizou o desrespeito. “Eu como médico e governador do estado, não posso admitir e concordar com um presidente que vem a público sem ter consideração com seus aliados, sem ter respeito com seus aliados”.

Caiado afirma que Goiás vai continuar seguindo as restrições para que o estado não entre em colapso. “As decisões do presidente da república, no que diz respeito à saúde e coronavírus, não alcançam o estado de Goiás. As decisões de Goiás serão tomadas por mim e por decisões lavradas pela Organização Mundial da Saúde e pelo corpo técnico do Ministério da Saúde”.

Ao falar sobre os impactos do coronavírus, Ronaldo Caiado, governador e médico, afirma que não cabe ao presidente da república avaliar como serão. “Quem cabe decidir isso não é ao Presidente da República, muito menos estar prescrevendo cloroquina na porta do Palácio, isso é decisão médica, nós que sabemos como deve ser estabelecido um protocolo”.

Nesta terça-feira (24/3), o presidente Jair Bolsonaro disse que na maioria das pessoas o vírus se manifesta geralmente em pessoas idosas, e 90% da população não terá qualquer manifestação caso seja contaminado. Tomando como exemplo seu histórico de ‘atleta’, Jair Bolsonaro afirmou que, caso fosse contaminado pelo coronavírus, não sentiria nada ou, quando muito, seria acometido de uma ‘gripezinha’ ou um ‘resfriadinho’.

Caiado, sem concordar com a posição do presidente, enfatiza que é necessário cautela. “Quando se escuta uma declaração como essa, dizer que isso é um ‘resfriadinho’, uma ‘gripezinha’?! Respeito. Ninguém definiu melhor que Obama: Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude.”