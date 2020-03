‘Seu Waldemar’ é diagnosticado com coronavírus e segue em UTI

O humorista Waldemar Neto, conhecido como ‘Seu Waldemar’, foi diagnosticado com coronavírus. Internado desde a noite da última segunda-feira (23/3), ele recebeu o resultado do teste nesta quarta-feira (25). Ele é um dos apresentadores do programa ‘No Balaio’, da TV Anhanguera.

De acordo com informações da família, Seu Waldemar teve o primeiro sintoma no dia 18 de março e buscou no mesmo dia auxílio médico para consultas e exames. Ele ficou em isolamento domiciliar, mas foi internado no dia 23, com suspeita de pneumonia.

‘Seu Waldemar’ responde positivamente aos procedimentos, diz nota da assessoria

O humorista apresentou melhoras nas últimas 24 horas; o estado de saúde é considerado grave, porém estável. Conforme nota pulicada pela assessoria do humorista, ele segue em acompanhamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a noite da segunda-feira e “responde positivamente aos procedimentos realizados.”

Leia a nota na íntegra: